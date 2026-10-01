Свят

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

Холивудският актьор Бен Афлек говори за първи път открито за тежката загуба на майка си и баща си, които починаха един след друг през 2026 г. Той сподели как трагедията е променила изцяло погледа му върху детството и жертвите на неговото семейство

Стела Христова Стела Христова

1 октомври 2026, 10:12
"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си
Източник: Getty

Б ен Афлек за първи път говори открито за загубата на родителите си – Тим и Крис Афлек, които починаха само през два месеца разлика при опустошителен за семейството обрат на събитията.

Крис почина от рак на панкреаса през юни, само два дни след като присъства на завършването на гимназията на своето внуче. Баща му Тим почина през април, като причината за смъртта му не се съобщава.

  • Поглед назад

В епизод на подкаста на Кери Уошингтън Street You Grew Up On Бен разкри, че след загубата им е започнал да преосмисля детството си и отношенията с тях.

"Родителите ми наскоро починаха. И двамата. През април и през юни", сподели актьорът. "Това е нещо много голямо и ме накара да погледна на собственото си детство по малко по-различен начин.", каза още той.

"Определено се научих да ценя майка си още повече", продължи той. "Да видя и наистина да оценя какво направи тя, какви жертви даде, колко беше отдадена и колко пълноценно бе всичко това.", сподели още той.

54-годишният баща на три деца обясни, че е чел писма, които майка му е писала до своите родители дълго преди да стане съпруга и майка.

"За мен беше наистина странно да чета тези писма – да я видя като млада жена, пълна с живот, амбиции и мечти, колебаеща се дали да стане социален работник или учителка, докато около нея се организират протести", разказва той. "Това, което ме порази най-силно, беше осъзнаването, че всичко това няма нищо общо с мен. Тази жена е имала цял един живот в продължение на 30 години, който е съществувал абсолютно независимо от мен.", продължи той.

  • Жертвата на Крис

Бен сподели, че майка му е поставила него и по-малкия му брат Кейси в центъра на своя свят, въпреки че е работила изключително много и се е прибирала у дома, за да продължи да се грижи за семейството.

"Тя беше учителка в начално държавно училище и преподаваше на пети и шести клас. Работеше наистина здраво. Часовете ѝ приключваха в 14:30 ч., но никога не се прибираше преди 17:30 или 18:00 ч.", спомня си той. "След това се връщаше у дома и поемаше всичко останало. A аз вероятно съм бил досадно и трудно хлапе, което протестира навън и не иска да се прибере – аз и брат ми бяхме трудни за справяне.", добавя той.

"Едва сега наистина ме осъзнах, че бях приел за даденост всичко, което тя направи за нас. Вероятно по начина, по който тя самата е искала, и по начина, по който аз искам мойте деца да го приемат.", каза още Афлек.

Бен има три деца от бившата си съпруга Дженифър Гарнър – Вайълет (20 г.), Фин (17 г.) и Самюъл (14 г.).

  • Разводът на родителите му

Актьорът разкри още, че майка му е преминала през изключително тежък период, когато алкохолизмът на баща му Тим е излязъл извън контрол.

"Тя заслужаваше щастие и любов", казва той. "По онова време баща ми беше в наистина лошо състояние, което продължаваше да се влошава. Нямаше работа, пиеше прекалено много, беше гневен и изпълнен с горчивина.", споделя Афлек.

Бен признава, че когато родителите му най-накрая са се развели, той е бил "толкова щастлив".

След развода Крис отглежда Бен и Кейси в Кеймбридж, Масачузетс. По-късно Тим се премества в Калифорния, спира алкохола и успява да възстанови отношенията със синовете си.

Редактор: Стела Христова
Бен Афлек Загуба на родители Семейство Скръб Детство Крис Афлек Тим Афлек Алкохолизъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Д

ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС

България Преди 17 минути

Тя ще поеме временно ръководството на съда, след като Любомир Гайдов няма да може да изпълнява функциите си до 15 октомври

Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

България Преди 20 минути

При инцидента няма пострадали, тримата водачи са тествани за алкохол

,

Първият филм от света на „Игра на тронове“ излиза през лятото на 2029 г.

Любопитно Преди 34 минути

Докато режисьорът Оуен Харис подготвя историческата за Вестерос лента, феновете очакват новите сезони на сериалите „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Технологии Преди 37 минути

Google обмисля въвеждането на нов тип абонаментни плащания за приложенията в Android. Вместо потребителят да плаща фиксирана сума всеки месец, да може да бъде таксуван според това колко време точно е използвал дадената услуга

,

Военновъздушните сили на НАТО демонстрираха своите изтребители

Свят Преди 53 минути

В мисията се включиха испански, италиански и турски машини

Мария и Крис

Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

Любопитно Преди 54 минути

Мария напусна „Игри на волята“ по медицински причини, след като контузия прекъсна приключението ѝ в екстремното риалити

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Свят Преди 1 час

Капитанът Смит Мачхар бе обявен за герой от Израел и Индия, след като оцеля след нападение с нож във въздуха и предотврати самолетна катастрофа

<p>Гълъб Донев:&nbsp;Никой няма да ходи по къщите и да търси&nbsp;ракия</p>

Гълъб Донев: Текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени

България Преди 1 час

Финансовият министър увери, че санкциите няма да са насочени към хората, които произвеждат ракия за лична употреба

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Свят Преди 1 час

Мярката влиза в сила за три месеца, но бензиностанциите не са задължени автоматично да прехвърлят цялото намаление върху цените

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Свят Преди 1 час

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“ за иранска следа, но разследването продължава

Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет

Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет

България Преди 1 час

Виктор Чаушев приключва работата си след година на поста

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

Свят Преди 1 час

Женевска Библия от 1599 г. показва предполагаемото местоположение на библейския Едем.

<p>Празнуваме деня на закрилата и вярата, кой има имен ден</p>

Покров Богородичен: Каква е историята на празника и кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

На 1 октомври православната църква почита Покрова на Пресвета Богородица, както и паметта на светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел

<p>Номинираният за нов посланик на САЩ у нас пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО</p>

Номинираният за нов посланик на САЩ у нас Дъглас Холдър пред Сената: България е ключов съюзник в НАТО

Свят Преди 2 часа

Той представи приоритетите си пред Комитета по външни отношения

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Свят Преди 2 часа

Пилот беше намушкан от втория пилот по време на полет за Израел, пътници и екипаж успяха да предотвратят по-голяма трагедия

Започва изплащането на "инфлационния чек" за уязвимите групи

Започва изплащането на "инфлационния чек" за уязвимите групи

България Преди 3 часа

Около 500 000 души и семейства ще получат еднократната помощ без да подават заявление

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg
1

Изпращаме топъл и сух септември

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ОКТОМВРИ 2026: време е за есенно настроение

Edna.bg

Учени откриха неочакван знак за нарцистични черти при жените

Edna.bg

Демерджиев: За разлика от други знакови случаи през годините, за убийството на Илиян Филипов вече има задържан

Nova.bg

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Nova.bg