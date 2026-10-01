"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

Б ен Афлек за първи път говори открито за загубата на родителите си – Тим и Крис Афлек, които починаха само през два месеца разлика при опустошителен за семейството обрат на събитията.

Крис почина от рак на панкреаса през юни, само два дни след като присъства на завършването на гимназията на своето внуче. Баща му Тим почина през април, като причината за смъртта му не се съобщава.

Ben Affleck breaks silence on both his parents’ recent deaths https://t.co/GmTFn79eYr pic.twitter.com/WSIMmMx3lc — Page Six (@PageSix) September 30, 2026

Поглед назад

В епизод на подкаста на Кери Уошингтън Street You Grew Up On Бен разкри, че след загубата им е започнал да преосмисля детството си и отношенията с тях.

"Родителите ми наскоро починаха. И двамата. През април и през юни", сподели актьорът. "Това е нещо много голямо и ме накара да погледна на собственото си детство по малко по-различен начин.", каза още той.

"Определено се научих да ценя майка си още повече", продължи той. "Да видя и наистина да оценя какво направи тя, какви жертви даде, колко беше отдадена и колко пълноценно бе всичко това.", сподели още той.

54-годишният баща на три деца обясни, че е чел писма, които майка му е писала до своите родители дълго преди да стане съпруга и майка.

"За мен беше наистина странно да чета тези писма – да я видя като млада жена, пълна с живот, амбиции и мечти, колебаеща се дали да стане социален работник или учителка, докато около нея се организират протести", разказва той. "Това, което ме порази най-силно, беше осъзнаването, че всичко това няма нищо общо с мен. Тази жена е имала цял един живот в продължение на 30 години, който е съществувал абсолютно независимо от мен.", продължи той.

Ben Affleck breaks silence on the heartbreak of his parents' back-to-back deaths https://t.co/0ZgstCZ7G7 — Daily Mail (@DailyMail) October 1, 2026

Жертвата на Крис

Бен сподели, че майка му е поставила него и по-малкия му брат Кейси в центъра на своя свят, въпреки че е работила изключително много и се е прибирала у дома, за да продължи да се грижи за семейството.

"Тя беше учителка в начално държавно училище и преподаваше на пети и шести клас. Работеше наистина здраво. Часовете ѝ приключваха в 14:30 ч., но никога не се прибираше преди 17:30 или 18:00 ч.", спомня си той. "След това се връщаше у дома и поемаше всичко останало. A аз вероятно съм бил досадно и трудно хлапе, което протестира навън и не иска да се прибере – аз и брат ми бяхме трудни за справяне.", добавя той.

"Едва сега наистина ме осъзнах, че бях приел за даденост всичко, което тя направи за нас. Вероятно по начина, по който тя самата е искала, и по начина, по който аз искам мойте деца да го приемат.", каза още Афлек.

Бен има три деца от бившата си съпруга Дженифър Гарнър – Вайълет (20 г.), Фин (17 г.) и Самюъл (14 г.).

Разводът на родителите му

Актьорът разкри още, че майка му е преминала през изключително тежък период, когато алкохолизмът на баща му Тим е излязъл извън контрол.

"Тя заслужаваше щастие и любов", казва той. "По онова време баща ми беше в наистина лошо състояние, което продължаваше да се влошава. Нямаше работа, пиеше прекалено много, беше гневен и изпълнен с горчивина.", споделя Афлек.

Бен признава, че когато родителите му най-накрая са се развели, той е бил "толкова щастлив".

След развода Крис отглежда Бен и Кейси в Кеймбридж, Масачузетс. По-късно Тим се премества в Калифорния, спира алкохола и успява да възстанови отношенията със синовете си.