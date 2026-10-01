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Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

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Д вама от най-интересните участници в сезон 8 на „Игри на волята“ – Мария и Крис - гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Пред Генерал Ръждавичка двамата разкриват неподозирани истории от живота си - от тежка катастрофа и опасни каскади до еротични танци, момински партита и неочаквани предложения.

Мария напусна „Игри на волята“ по медицински причини, след като контузия прекъсна приключението ѝ в екстремното риалити. Четирикратната републиканска шампионка по спортно катерене разказва как се стига до травмата на едно от най-ценните оръжия за всеки катерач - ръката - и признава дали е очаквала да стигне по-далеч в състезанието.

Тя коментира и социалната си игра във Вулканите. Какво ѝ попречи да се сближи с основната коалиция, кой я е дразнил най-много и какво би направила различно, ако можеше отново да влезе в „Игри на волята“?

Зад силната физическа подготовка на Мария стои цял живот, изпълнен със спорт и адреналин. Освен спортното катерене, тя се е занимавала с волейбол, карате, ски, танци, лека атлетика и каскадьорство. Скачала е от кораб, заставала е пред бързо движещ се автобус и е участвала в сцени с крокодили. В „След Игрите“ тя разкрива кои са най-опасните ситуации, в които е попадала, и има ли нещо, от което истински се страхува.

Но най-тежката битка в живота ѝ се случва далеч от спорта и снимачната площадка. Мария разказва за жестока челна катастрофа, след която губи съзнание и преминава през тежко възстановяване. Тя си спомня първите моменти след инцидента, страха от последствията и дългия път обратно към нормалния живот.

Историята на Крис отвежда разговора в съвсем различна посока. Той разкрива повече за работата си като еротичен танцьор и за нещата, които се случват зад кулисите на професия, за която рядко се говори открито.

Колко може да изкара един еротичен танцьор само за една вечер? Крис разкрива пред Симона Ръждавичка най-големия хонорар, който е получавал, както и най-директните и неприлични предложения, които са му отправяли по време на участия.

Той разказва какво всъщност се случва на моминските партита, танцувал ли е пред мъже и случвало ли се е клиентка да прекрачи границата. А Генерал Ръждавичка решава, че само разговор не е достатъчен и предизвиква Крис да покаже част от уменията си директно в студиото на „След Игрите Podcast“.

Зад самоуверения му образ обаче стои и трудна семейна история. Крис говори за отношенията с родителите и баба си и обяснява защо казва, че се е „оттеглил от фамилията“. Той разкрива и как преживяното се е отразило върху доверието му към хората и отношенията с потенциални партньори.

Мария и Крис се връщат и към случилото се в „Игри на волята“. Крис разказва защо според него именно той е бил номиниран от племето и дали съжалява, че е останал по-мълчалив пред камерите. Двамата посочват и своите фаворити за сезона и разкриват дали биха се завърнали на Арената при покана за All Stars.

Гледайте целия разговор с Мария и Крис в новия епизод на подкаста!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Игри на волята След Игрите Podcast Мария Крис Риалити шоу Спортно катерене Еротичен танцьор
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