Джим Кери се ожени тайно за 32 години по-младата си приятелка

64-годишният Джим Кери сключи тайно брак с 32-годишната си приятелка Мин А, едва няколко месеца след като двамата за първи път обявиха публично връзката си, пише HELLO!
Джим и Мин А са си казали „да“ на скромна, частна церемония в Лос Анджелис. Според близки до двойката, актьорът и изпълнителката са заедно още от 2022 година. Първата им съвместна поява на червения килим бе преди едва девет месеца по време на филмовите награди „Сезар“ в Париж.
Jim Carrey, 64, 'secretly weds' longtime girlfriend Min Ah in private Los Angeles ceremony https://t.co/U6zWfzwzDp— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 1, 2026
Макар актьорът пазеше личния си живот в тайна, по време на речта си на церемонията той публично изрази чувствата си, наричайки я своя „възвишена спътница“, и добави: „Обичам те, Мин А“.
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През 2014 г. актьорът категорично заяви, че няма намерение да се жени отново, след като зад гърба си вече имаше два неуспешни брака.
„Просто не виждам смисъл“, коментира той тогава в „Шоуто на Хауърд Стърн“. „Не мога да кажа как бих се почувствал, ако срещна някой, който да преобърне света ми. Не обичам да поставям строги и твърди рамки за бъдещето си. Но доброволно не бих тръгнал отново по този път.“, каза още той.
Звездата от „Ейс Вентура“ беше женен за Мелиса Уомър от 1987 до 1993 г., от която има дъщеря на име Джейн. Разводът им бе тежък и финализиран едва през 1995 г.
Година по-късно той мина под венчило с колежката си от "От глупав и по-глупав“ Лорън Холи, но тя подаде молба за развод по-малко от 12 месеца след сватбата.
Jim Carrey just said “I do”! 💞The Canadian funnyman, 64, has married his longtime girlfriend, Min Ah, 32, at an undisclosed location. The couple went public just 7 months ago, when Jim gave his future bride a touching shout-out as he accepted an honorary César Award in France.… pic.twitter.com/LJuYjpRGWY— HELLO! Canada (@HelloCanada) October 1, 2026
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През 1999 г. Джим започна връзка с екранната си партньорка от „Аз, моя милост и Ирен“ – Рене Зелуегър. Двамата дори се сгодиха, но до сватба така и не се стигна и се разделиха през 2000 г.
„Желанието да бъдем заедно се появи съвсем естествено“, сподели по-късно Рене Зелуегър пред Entertainment Weekly. „След като приключихме снимките на филма, не се бяхме виждали и чували с месеци. Тогава изведнъж усетих липсата му. Просто си помислих: „Уау, той наистина ми липсва“., казва тя.
Самят Джим Кери също сподели тогава при Хауърд Стърн: „Тя беше много специална за мен. Смятам я за прекрасна. Не съжалявам за нищо – това не е в моя стил. Но оценявам хората, които са били в живота ми, заради доброто, което са ми донесли. Не копнея по никого, не става дума за това. Това е просто моят начин да призная, че между нас имаше нещо наистина важно.“
След това комедийният актьор имаше 5-годишна връзка с Джени Маккарти между 2005 и 2010 г. През 2008 г. той за пореден път бе категоричен пред списание Weekend: „Щастлив съм с Джени. Но едва ли ще се оженя отново. Ако си го правил два пъти, наистина е време да спреш.“
През годините след раздялата им Джим Кери имаше връзки с няколко жени, сред които покойната гримьорка Катриона Уайт и актрисата Джинджър Гонзага.