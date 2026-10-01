Октомври започва с дъжд: Жълт код е обявен за Бургас

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Жълт код за значителни валежи е обявен в област Бургас за четвъртък, с риск от локални наводнения и затруднения при шофиране.

В страната ще е 18°-23°, като в Западна България ще е по-сухо и слънчево, а по Черноморието - облачно, дъждовно и ветровито.

В петък и събота валежите ще продължат главно в Югоизточна България, а температурите ще останат без съществена промяна.

Внимание, значителни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за валежи в части от страната за четвъртък, 1 октомври.

В четвъртък започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

В София максималните температури около 18°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за област Бургас.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще преобладава облачно време Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Жълт код за силен вятър и силно вълнение на морето е обявен за всички морски акватории по Черноморието: в областите Добрич, Варна и Бургас. По крайбрежието се очакват ветрове и повишено морско вълнение, поради което е необходимо повишено внимание при корабоплаване и дейности близо до водата. В морската акватория „Бургас - море“ предупреждението е от втора степен - оранжев код за силен север-североизточен вятър с пориви до 86.4 километра в час и силно морско вълнение, достигащо 4–5 бала на юг от града.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат от 3°-4° в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14°-15° по морския бряг. Максималните ще са между 17° и 22°.

Източник: НИМХ

В събота в Западна България ще има повече слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите – без особена промяна.