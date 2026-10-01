ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС

П ленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно със 17 гласа „за“ съдия Ваня Анчева за временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС).

ВСС предлага Ваня Анчева да оглави временно Върховния административен съд

Съгласно Закона за съдебната власт функциите на и.ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор могат да се изпълняват от един човек за срок до шест месеца.

Защо беше предложена Ваня Анчева

Съдийската колегия на ВСС предложи съдия Ваня Анчева да поеме временно ръководството на ВАС, тъй като е съдията с най-голямо старшинство в съда.

След като Анчева е дала съгласието си да изпълнява функциите, Пленумът на ВСС днес одобри назначаването ѝ.

Как се стигна до промяната

Настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите си в периода от 2 до 15 октомври.

Гайдов пое временно ръководството на ВАС на 14 април тази година.

Съдия Ваня Анчева ще изпълнява функциите на председател на съда за посочения период.