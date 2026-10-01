България

ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС

Тя ще поеме временно ръководството на съда, след като Любомир Гайдов няма да може да изпълнява функциите си до 15 октомври

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 10:11
ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС
Източник: БТА

П ленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно със 17 гласа „за“ съдия Ваня Анчева за временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС).

ВСС предлага Ваня Анчева да оглави временно Върховния административен съд

Съгласно Закона за съдебната власт функциите на и.ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор могат да се изпълняват от един човек за срок до шест месеца.

  • Защо беше предложена Ваня Анчева

Съдийската колегия на ВСС предложи съдия Ваня Анчева да поеме временно ръководството на ВАС, тъй като е съдията с най-голямо старшинство в съда.

След като Анчева е дала съгласието си да изпълнява функциите, Пленумът на ВСС днес одобри назначаването ѝ.

  • Как се стигна до промяната

Настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите си в периода от 2 до 15 октомври.

Гайдов пое временно ръководството на ВАС на 14 април тази година.

Съдия Ваня Анчева ще изпълнява функциите на председател на съда за посочения период.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Марин Колев    
Висш съдебен съвет Върховен административен съд Ваня Анчева Председател на ВАС Назначение Съдебна власт Съдия Временно ръководство Любомир Гайдов Пленум на ВСС
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