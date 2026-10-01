Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио е наредил на иранската делегация в Общото събрание на ООН, включително на външния министър Абас Арагчи, да напусне Съединените щати. Това е станало на фона на липсата на напредък в дипломатическите преговори между Вашингтон и Техеран, съобщи Axios.

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Според публикацията вечерта на 28 септември американската мисия в ООН е уведомила иранските си колеги по нареждане на Рубио, че делегацията на Арагчи трябва да напусне Ню Йорк „незабавно“.

Американски представител е заявил пред Axios, че делегацията е останала „по-дълго, отколкото е била желана“. По думите му Общото събрание на ООН вече е приключило и „е било време те да си тръгнат“.

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Иранската делегация отпътува за Доха

Делегацията е излетяла от Ню Йорк за Доха в 1:20 ч. местно време на 29 септември. Според втори източник, цитиран от Axios, Арагчи така или иначе е планирал да се върне в Техеран вечерта на 28 септември.

Според американски източници Белият дом е очаквал възможен напредък в преговорите с Иран сутринта на 28 септември. До късния следобед обаче е станало ясно, че пробив няма да бъде постигнат.

Въпреки това дипломатическите усилия не са прекратени. Катарски посредници продължават разговорите с двете страни, като се опитват да сближат позициите им.

Арагчи вече е получил чрез катарски посредници американски отговор на иранско предложение за седемдневен план за изграждане на доверие. Той предвижда стъпки за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток и възобновяване на по-широки преговори.

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Какво предвиждаше споразумението от юни

Сегашните преговори се основават отчасти на меморандум за разбирателство, подписан през юни. Документът предвиждаше прекратяване на военните действия, възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и започване на преговори по ядрената програма на Иран.

През септември Техеран представи нов седемдневен план, свързан с отварянето на протока. Иранският външен министър заяви, че необходимите стъпки от страна на САЩ вече са заложени в меморандума от юни.

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Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли последното иранско предложение, но заяви, че очаква преговорите да продължат.

Конфликтът между САЩ и Иран започна в края на февруари с американски и израелски удари по Иран. Последваха ирански ракетни и безпилотни атаки в региона, а напрежението около Ормузкия проток доведе до сериозни нарушения на корабоплаването и отражение върху енергийните пазари.