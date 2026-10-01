Свят

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Сред представителите беше и иранският външен министър Абас Арагчи, който отпътува от Ню Йорк за Доха

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 10:17
Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите
Източник: AP/БТА

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио е наредил на иранската делегация в Общото събрание на ООН, включително на външния министър Абас Арагчи, да напусне Съединените щати. Това е станало на фона на липсата на напредък в дипломатическите преговори между Вашингтон и Техеран, съобщи Axios.

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

Според публикацията вечерта на 28 септември американската мисия в ООН е уведомила иранските си колеги по нареждане на Рубио, че делегацията на Арагчи трябва да напусне Ню Йорк „незабавно“.

Американски представител е заявил пред Axios, че делегацията е останала „по-дълго, отколкото е била желана“. По думите му Общото събрание на ООН вече е приключило и „е било време те да си тръгнат“.

Рубио: Постигнат е напредък с Иран

  • Иранската делегация отпътува за Доха

Делегацията е излетяла от Ню Йорк за Доха в 1:20 ч. местно време на 29 септември. Според втори източник, цитиран от Axios, Арагчи така или иначе е планирал да се върне в Техеран вечерта на 28 септември.

Според американски източници Белият дом е очаквал възможен напредък в преговорите с Иран сутринта на 28 септември. До късния следобед обаче е станало ясно, че пробив няма да бъде постигнат.

Въпреки това дипломатическите усилия не са прекратени. Катарски посредници продължават разговорите с двете страни, като се опитват да сближат позициите им.

Арагчи вече е получил чрез катарски посредници американски отговор на иранско предложение за седемдневен план за изграждане на доверие. Той предвижда стъпки за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток и възобновяване на по-широки преговори.

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

  • Какво предвиждаше споразумението от юни

Сегашните преговори се основават отчасти на меморандум за разбирателство, подписан през юни. Документът предвиждаше прекратяване на военните действия, възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и започване на преговори по ядрената програма на Иран.

През септември Техеран представи нов седемдневен план, свързан с отварянето на протока. Иранският външен министър заяви, че необходимите стъпки от страна на САЩ вече са заложени в меморандума от юни.

Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ заради изявление на Тръмп

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли последното иранско предложение, но заяви, че очаква преговорите да продължат.

Конфликтът между САЩ и Иран започна в края на февруари с американски и израелски удари по Иран. Последваха ирански ракетни и безпилотни атаки в региона, а напрежението около Ормузкия проток доведе до сериозни нарушения на корабоплаването и отражение върху енергийните пазари.

Редактор: Василена Василева
Източник: Axios    
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