„Спрете, няма да ни уплашите“: НАТО отвърна твърдо на ядрената заплаха на Русия:

Н АТО отговори категорично на дипломатическата нота, с която Русия предупреди алианса, че е готова да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, ако бъде направен опит за пълна изолация или блокада на Калининград, съобщи Reuters.

„Ние сме отбранителен алианс. Спрете с ядрените си заплахи. Това е абсолютно неуместно и с нищо не помага“, заявява генералният секретар на НАТО Марк Рюте в официалния отговор на алианса, цитиран от Reuters.

Запитан по време на отбранителна конференция в Брюксел дали рискът от употреба на ядрено оръжие в Балтийския регион е реален, Рюте бе категоричен: „Не, не е. Путин знае, защо никога не може да спечели срещу НАТО, така че не приемам това толкова насериозно“.

Отговорът на Алианса: Твърдост и подкрепа за Украйна

В официалния си документ до Москва, с който Reuters разполага, Алиансът подчертава, че нито едно от неговите учения или действия не представлява заплаха за територията на Руската федерация. НАТО призовава Кремъл незабавно да прекрати непредизвиканата си война в Украйна и да спре с безразсъдното поведение спрямо държавите членки.

„Тази руска нота е просто пореден опит за сплашване на европейците. Отговорът на НАТО е твърд и отговорен - ние няма да бъдем разколебани в подкрепата си за Украйна“, коментира дипломат от Алианса.

Какво гласеше предупреждението на Москва?

Реакцията на НАТО идва след изпратена до Алианса дипломатическа нота от страна на Русия, съдържаща предупреждение за „опасен курс“ с висок риск от пряк въоръжен конфликт.

В документа Москва плаши с удари срещу центровете за вземане на решения в държавите от НАТО и декларира готовност да използва ядрено оръжие, ако Калининград - руският ексклав на Балтийско море, притиснат между Полша и Литва - бъде отрязан от останалата част на страната. Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова заяви, че западните политици „трябва да бъдат свалени обратно на земята“.

Опасност от ескалация и грешни изчисления

Според Николай Соков, бивш руски дипломат и настоящ ядрен аналик в Виена, напрежението между Европа и Русия е достигнало опасна точка. Според него руското предупреждение показва, че крайнодесните и твърдолинейните фигури в Кремъл печелят влияние, а военните учения и засиленият натиск около Калининград се възприемат от Москва като пряк акт на война.

Високопоставен европейски представител в областта на отбраната обаче обобщава ситуацията кратко: „Това е първият път от Студената война насам, в който Русия ни заплашва по този начин. Положението е сериозно, но НАТО няма да се поддаде на натиска“.