„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Р усия и Украйна са извършили в петък размяна на по 205 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт.

Русия и Украйна размениха 372 военнопленници

От руската страна уточняват, че освободените военнослужещи вече се намират на руска територия и им е оказана необходимата медицинска и психологическа помощ. Подобна информация към момента не е официално потвърдена от украинските власти в детайли, но обменът на пленници остава една от малкото регулярно функциониращи линии на комуникация между Киев и Москва.

По-рано този месец Москва съобщи, че е било постигнато споразумение с Киев за размяна на военнопленници като част от договореност за кратко прекратяване на огъня около 9 май – дата, която в Русия се отбелязва като Ден на победата.

Русия и Украйна с голяма размяна на пленници

Според информацията, инициативата е била обсъдена с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, като е предвиждала тристранен хуманитарен формат и временно прекратяване на бойните действия в периода 9–11 май.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва е приела предложението за временно примирие, както и рамката за мащабен обмен на военнопленници във формат „1000 за 1000“. По думите му руските и украинските институции, отговарящи за процеса, продължават работа по изготвяне и уточняване на списъците с пленници.

Русия и Украйна си размениха по 103 военнопленници

Ушаков допълни, че ако всички технически и организационни въпроси бъдат съгласувани, може да се пристъпи към по-широк обмен в същия формат.

Обмените на военнопленници са сред малкото хуманитарни договорености, които продължават да се реализират между двете страни, въпреки липсата на напредък към по-широко политическо споразумение за прекратяване на конфликта.