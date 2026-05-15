Дилан Спраус и Барбара Палвин очакват първото си дете

П опулярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин ще стават родители. Звездната двойка изненада феновете, като обяви щастливата новина по време на филмовия фестивал в Кан, съобщава People.

Дилан Спраус и Барбара Палвин ще стават родители! 33-годишният актьор, познат от хитовия сериал на „Дисни“ „Лудориите на Зак и Коди“ (The Suite Life of Zack and Cody), очаква първото си бебе от своята съпруга – 32-годишния модел Барбара Палвин. Тя обяви бременността си в четвъртък, 14 май, по време на посещението си на 79-ия ежегоден филмов фестивал в Кан, Франция.

Двойката позира заедно пред фотографите. Палвин заложи на светлосиня рокля с къси ръкави, преминаваща в ефектна пола от пера. Тя застана пред камерите с ръка под корема си, подчертавайки бременността си. До нея Спраус, облечен в елегантен смокинг, беше прегърнал нежно съпругата си.

След като се запознават на парти през 2017 г., бившата звезда на „Дисни Ченъл“ и ангелът на Victoria's Secret започват да излизат през юни 2018 г. Малко след това, през ноември 2018 г., Палвин споделя пред Vogue Австралия, че е „много влюбена в момента“.

„Чувствам, че открих перфектния мъж“, казва тя за Спраус. „Той е много мил и нежен.“

Двамата потвърдиха годежа си през юни 2023 г. и вдигнаха сватба месец по-късно на церемония в Унгария.

През годините двойката винаги е показвала открито своята любов и подкрепа един към друг. Палвин дефилира в модното шоу на Victoria's Secret през 2025 г., а Спраус изпрати мило послание до съпругата си преди началото на дефилето.

„Обичам те, скъпа. Счупи крак довечера (пожелание за успех, бел. ред.)“, каза той, добавяйки с усмивка, че тя всъщност наистина е „счупила крака си“ четири седмици по-рано. „Така че ти пожелавам късмет. Обичам те. Зная, че ще се справиш страхотно.“

През февруари 2025 г., в разговор с PEOPLE след представянето на новата им пролетна кампания „Dress to Express“, Палвин и Спраус разкриха тайните на връзката си и как поддържат брака си жив след сватбата си в Унгария през юли 2023 г.

„Когато пътувам, той е там с мен и не се разделяме“, сподели тогава Палвин.

Моделът допълни, че това важи и в двете посоки. „Когато той е на снимачната площадка, аз се опитвам да го посещавам. Имаме правило, според което не трябва да сме разделени за повече от две-три седмици.“

През изминалия август Палвин разкри в публикация в Instagram, че наскоро се е подложила на операция от ендометриоза. „Здравейте, хора, мина доста време!“, започна тя съобщението си, допълвайки, че споделя това с надеждата, че нейният опит може да помогне на други жени.

Тя продължи: „От няколко години се боря с трудностите, които могат да съпътстват менструацията. Умора, силна болка, обилно и нередовно кървене, безсънни нощи на пода в банята. Мислех, че това просто е нормално за мен.“

Палвин добави, че са я посъветвали да потърси специалист по ендометриоза.

„Всяка година ходя на прегледи при моя гинеколог. Мислех, че ако имам ендометриоза, досега щеше да се разбере, но се оказа, че тя не може да бъде диагностицирана с обикновени прегледи“, написа тя.

Тя допълни: „[Операцията] ми помогна много и се радвам, че я направих. Ранната диагностика и лечение са много важни за предотвратяване на дългосрочни усложнения, а сега вече внимавам повече за тялото си, за да реагирам бързо, ако се наложи.“

„Вълнувам се за тази нова глава от живота си и вече съм готова да се върна на работа 🙆🏼‍♀️“, завърши тогава тя.