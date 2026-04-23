Ивайло Калушев от случая „Петрохан“ се появи в избирателните списъци в Монтана

Е дин от починалите при ужасяващата трагедия „Петрохан-Околчица“ Ивайло Калушев изненадващо се появи в избирателните списъци с гласоподаватели, които могат да упражнят правото си на глас на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха в неделя, 19 април.

Калушев е фигурирал в списъците в секция номер 16 в Монтана, съобщава изданието „България Днес“.

Изборите се проведоха повече от два месеца, след като се разигра трагедията, която шокира цялата страна. В хижа „Петрохан“ на 2 февруари бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев, а на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Засега официалната версия на разследващите тримата от хижата са се самоубили, а в кемпера под върха Калушев е убил младите си спътници и се е самоубил. Близките обаче не вярват на тази версия и твърдят, че шестимата са били убити.

Два месеца след трагедията се оказа, че Калушев е сред имащите право на глас. Гласоподавателите са могли да упражнят своя вот в Трето ОУ „Д-р П. Берон“ на ул. „Княз Ал. Батенберг“ 51.

Преди време стана ясно, че Калушев и Ивей са били регистрирани по адрес в Монтана. Това обяснява и присъствието на имената на двамата в избирателните списъци за вота за парламент през октомври 2024 г.

Ивайло Иванов-Ивей обаче е премахнат от списъците. Не е ясно защо това не е направено и за Калушев.

Съгласно Изборния кодекс имената на починалите лица се заличават от органите по ГД „ГРАО“ въз основа на актове за смърт. СПоред закона всеки може да посика отстраняване на грешки в списъка, включително заличаване на починало лице, но не по-късно от 7 дни преди изборния ден. За изборите за 52-то Народно събрание този срок беше 11 април.

„Това лице е починало във Враца. За да бъде заличено от избирателните списъци, трябва да има съставен акт за смърт. Може да проверите дали той е доставен в Община Враца. Актът за смърт се съставя по местосъбитие и се обработва. Ако не е обработена тази информация, той затова стои в списъците“, обяснява Христина Давидова – главен експерт „ЕСГРАОН“ в Община Монтана.