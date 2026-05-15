"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия

15 май 2026, 11:06
У чени идентифицираха нов вид гигантски динозавър, наречен нагатитан, по останки, открити преди години в Тайланд.

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия, сочи изследване, публикувано в списание Scientific Reports.

Според учените животното е живяло на територията на днешен Тайланд преди между 100 и 120 милиона години.

„Нашият динозавър е обективно огромен - вероятно е тежал поне с 10 тона повече от Дипи, прочутия диплодок“, заяви един от авторите на изследването Титивут Сетапаничсакул.

Тайландският докторант нарича новооткрития завропод „последният титан“, тъй като е открит в една от най-късните скални формации, в които са намирани динозаври в Тайланд.

По-късно регионът се е превърнал в плитко море, което според учените означава, че това може да е един от последните гигантски завроподи, живели в Югоизточна Азия.

Първите останки на огромното същество са били открити преди десетилетие от жители на североизточен Тайланд, но разкопките са приключили едва през 2024 г.

Костите приличали частично на вече известни завроподи, но имали достатъчно уникални характеристики, за да бъдат определени като нов вид.

Динозавърът е получил официалното име Nagatitan chaiyaphumensis - по митичната змия на Югоизточна Азия „нага“, титаните от гръцката митология и провинция Чайяпхум, където е открит.

В музея Thainosaur в Банкок вече е изложена пълномащабна реконструкция на древния гигант.

Източник: БГНЕС    
Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Иранската война ускори китайската EV експанзия

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР
Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес
Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?
Коя е малката Швейцария?

Кола блъсна жена край Кресна

Тя с нараняване в областта на главата

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

НСИ: Годишната инфлация през април е 6.8%, транспортът и храните поскъпват най-много

От началото на годината инфлацията е 3.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025 – април 2026 г. е 4.8%

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Законопроектът, внесен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители, беше подкрепен със 181 гласа „за“, 9 „против“ и 12 „въздържал се“

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

След дълбока вътрешна трансформация Прея се завръща с „Lava“ – албум манифест от 13 песни. Проектът разкрива нов музикален свят, в който певицата безкомпромисно съчетава уязвимост, сила и лековита енергия

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Данните за първото тримесечие на 2026 г. отчитат драстично увеличение при цените на ябълки, круши и краставици, както и ръст от 22.7% при яйцата. В същото време пшеницата и царевицата бележат спад, а живите животни и млякото леко поевтиняват

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

81-годишният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани сподели детайли за престоя си в болница след тежка пневмония. Той описа мистично преживяване, в което покойният му приятел Питър Пауърс се е явил като негов личен застъпник пред вратите на рая

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Държавният секретар на САЩ разкри детайли от преговорите в Пекин. По думите му Вашингтон и Китай са на едно мнение за кризата с Иран, но Тръмп е отправил и сериозни предупреждения за съдбата на Тайван и Хонконг

Дилан Спраус и Барбара Палвин очакват първото си дете

Популярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин изненадаха феновете си на филмовия фестивал в Кан, където официално обявиха, че очакват първото си дете, демонстрирайки зашеметяваща визия и истинско щастие на червения килим

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

„Това НЕ е одобрено от Goop!“: Гуинет Полтроу остана ужасена от менюто на певицата, което включва бургери и пържени картофи в 6:00 сутринта, вместо плодове и зеленчуци. Вижте какви са тайните на звездното семейство и кулинарните им сблъсъци

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Предложението подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Италианска професорка по морска биология и 20-годишната ѝ дъщеря са сред жертвите на мащабния инцидент край атола Вааву. Властите започнаха разследване, докато местните определят трагедията като най-тежкия инцидент при гмуркане в историята на страната

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Храните са иззети и предстои да бъдат унищожени

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Изкуственият интелект вече се използва все повече в подбора и управлението на персонал и според някои експерти и "потърпевши", той все още не е готов за подобна отговорност, но въпреки това някои компании му се доверяват

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Дара ще пее в златната среда на финала в събота. Според експерти №12 е много по-добър шанс от откриващата позиция. Коефициентите за България буквално експлодираха след гласуването на журито заради перфектното сценично поведение

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Унгария е шокирана от разточителството, а новият премиер има и много по-големи цели

