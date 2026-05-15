"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

У чени идентифицираха нов вид гигантски динозавър, наречен нагатитан, по останки, открити преди години в Тайланд.

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия, сочи изследване, публикувано в списание Scientific Reports.

Според учените животното е живяло на територията на днешен Тайланд преди между 100 и 120 милиона години.

„Нашият динозавър е обективно огромен - вероятно е тежал поне с 10 тона повече от Дипи, прочутия диплодок“, заяви един от авторите на изследването Титивут Сетапаничсакул.

Тайландският докторант нарича новооткрития завропод „последният титан“, тъй като е открит в една от най-късните скални формации, в които са намирани динозаври в Тайланд.

По-късно регионът се е превърнал в плитко море, което според учените означава, че това може да е един от последните гигантски завроподи, живели в Югоизточна Азия.

Първите останки на огромното същество са били открити преди десетилетие от жители на североизточен Тайланд, но разкопките са приключили едва през 2024 г.

Костите приличали частично на вече известни завроподи, но имали достатъчно уникални характеристики, за да бъдат определени като нов вид.

Динозавърът е получил официалното име Nagatitan chaiyaphumensis - по митичната змия на Югоизточна Азия „нага“, титаните от гръцката митология и провинция Чайяпхум, където е открит.

В музея Thainosaur в Банкок вече е изложена пълномащабна реконструкция на древния гигант.