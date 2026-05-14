България

Общината ще придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Имотът в момента се управлява от областния управител на София

14 май 2026, 18:17
Общината ще придобие фигурите от Паметника на Съветската армия
Източник: БТА

С толичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета на София Васил Терзиев Столичната община да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия. Решението предизвика политически спорове, протест и нови призиви за обществен дебат за бъдещето на монумента и пространството в Княжеската градина.

Докладът на кмета, включен в дневния ред на днешното заседание на СОС, предвижда Столичната община да приеме правото на управление върху имот – частна държавна собственост в район „Панчарево“, село Лозен, местност Джуджин азмак, както и правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Имотът в момента се управлява от областния управител на София и се предлага да бъде използван за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Общината.

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

В него се съхраняват бронзовите фигури на червеноармеец, селянка и работник от Паметника на Съветската армия. В доклада се посочва, че художественият ансамбъл включва и други композиционни елементи – релефните композиции „Посрещане на съветската армия“, „Отечествената война“, „Тилът“, „Октомври 1917“, както и венци на славата, разположени в имот на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 99А.

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение кметът предлага Общината да придобие безвъзмездно всички скулптурни фигури и барелефи, като след това бъдат проведени разговори и обществено обсъждане за мястото и облика на ансамбъла, като част от културната памет на София. Общата максимална балансова стойност на активите е 12 203 560,18 евро.

След приемането на решението Васил Терзиев заяви, че фигурите и барелефите трябва да бъдат собственост на Столичната община, тъй като тя вече притежава земята. По думите му това ще позволи решенията за бъдещето на паметника да се вземат от СОС, а не еднолично от кмета. Той подчерта, че предстои дебат дали художественият ансамбъл трябва да бъде възстановен на същото място или преместен другаде.

Официално: Искат държавата да премести Паметника на Съветската армия

Кметът посочи, че до края на есента се очаква да приключи изработването на идейни проекти за бъдещето на пространството в Княжеската градина, като ще има и обществени обсъждания. Според него там трябва да се реализира проект, „свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява“.

Решението срещна остра реакция от групата на МК „БСП за България“ в СОС. Председателят на групата Иван Таков заяви, че докладът е не само нецелесъобразен, но и незаконосъобразен. Според него документът не съдържа финансова обосновка и не отговаря на изискванията на общинската наредба за даренията.

Преди заседанието на съвета, пред сградата на Столичната община граждани се събраха на протест срещу предложението и в подкрепа на позицията на БСП. Иван Таков обясни, че ако намерението е общината да осигури средства за реставрация на фигурите и те да бъдат върнати върху постамента в Борисовата градина, това би получило подкрепа. Той подчерта, че паметникът е част от културно-историческото наследство и не трябва да бъде забравен.

От групата на „Синя София“ също коментираха темата, но с различен акцент. Общинският съветник Вили Лилков заяви, че демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи и че СОС и кметът трябва да пристъпят към изпълнение на старото решение за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина.

По думите му още от 2012 г. има последователни решения за конкурс с международно участие за бъдещето на цялата градина, а не само на мястото на паметника. Според Лилков Княжеската градина трябва да се разглежда като цялостен паметник на градинско-парковото изкуство, а бъдещето ѝ не бива да се определя чрез временни решения и „панаирджийска култура“.

Припомняме, че процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина“ в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева. 

Източник: БТА, Николета Василева, София Господинова    
Паметник на Съветската армия Васил Терзиев Княжеска градина
Последвайте ни
Държавно спецзвено ще бори високите цени

Държавно спецзвено ще бори високите цени

Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Рубио посочи България като съюзник във войната с Иран

Муцунски поиска среща с българския външен министър

Муцунски поиска среща с българския външен министър

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

Отпуснаха ми пенсия, но не съм доволен: Как да защитя правата си

pariteni.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Любопитно Преди 2 часа

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 2 часа

Младен Шишков заема длъжността

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Любопитно Преди 3 часа

Продуцентът разкрива тайните на “Като две капки вода”, рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 3 часа

Пациентът е получил масивен инфаркт

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

България Преди 3 часа

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

България Преди 3 часа

Двама мъже са проникнали в къща в селото

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

България Преди 4 часа

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 5 часа

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 5 часа

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Любопитно Преди 5 часа

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

България Преди 5 часа

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

,

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Свят Преди 5 часа

Случаят предизвика масова психоза в Индия

<p>Конституционният съд отмени мерките срещу ценовия шок при петрола и газа</p>

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

България Преди 5 часа

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и „забравеният“ италиански град: Дестинацията, която всички ще искат да посетят

Edna.bg

Цеци Красимирова: С първия ми съпруг научих най-тежкия урок

Edna.bg

Скандални сцени в Джиро д’Италия! Фен опита да събори състезателите (ВИДЕО)

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Берое, съставите

Gong.bg

На първо четене: Приеха създаването отново на Комисия за противодействие на корупцията

Nova.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СРП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg