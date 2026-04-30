България

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

На 2 февруари там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче

30 април 2026, 09:21
Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро

Б лизо три месеца след тежкия случай край Петрохан пътят към хижата вече е отворен, след като дълго време районът беше блокиран заради следствени действия.

Припомняме, че в началото на февруари там беше открита опожарена сграда и телата на трима мъже, което постави началото на мащабно разследване.

Въпреки възстановения достъп до мястото, продължава да има полицейско присъствие. Опожарената сграда остава под охрана като ключова част от случая. Разследването продължава вече повече от два месеца, като до момента няма окончателни отговори за мотивите, довели до тази трагедия, съобщава NOVA.

От главния път на прохода Петрохан до хижата се стига за 10-15 минути по път в не много добро състояние. По самата сграда все още личат белези от силния пожар. В двора има и автомобил със счупени стъкла, като не е ясно по каква причина е в това състояние.

На дърво до входа има табела, че влизането на външни лица е забранено и че районът се наблюдава с камери. Подобни табели има и по пътя надолу. Дворът е ограден с електропастир. Камерите, които преди са били поставени по дърветата, вече ги няма, но табелите за видеонаблюдение все още стоят.

Припомняме, че на 2 февруари там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.

Случаят „Петрохан-Околчица“ предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и първоначалната липса на категорични отговори за причините за смъртта.

По темата

Източник: Nova.bg    
Последвайте ни
Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

pariteni.bg
Как да подготвим колата (и себе си) за пътуване

carmarket.bg
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Това е пиратство": Израел задържа флотилия с помощ за Газа край Крит

Свят Преди 3 минути

Втора флотилия за Газа беше спряна от израелските сили на стотици километри от целта си. Инцидентът край бреговете на Крит напомня за сблъсъка от миналия октомври, когато сред десетките арестувани беше и екоактивистката Грета Тунберг

Анна Бодакова определи разцеплението между ПП и ДБ като "голяма политическа грешка"

България Преди 4 минути

ПП ще има 16 депутати в 52-ото Народно събрание

Любопитно Преди 26 минути

Участието му в Hell's Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 57 минути

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Свят Преди 1 час

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Любопитно Преди 1 час

Той участва в новия епизод на подкаста "Кухнята след Ада"

Свят Преди 1 час

„Джералд Р. Форд" подобри рекорд, държан от „Ейбрахам Линкълн", като надмина 294-дневната му мисия от 2020 г.

Свят Преди 1 час

Сред пострадалите са трима полицаи

След новите обвинения в заплаха към Тръмп: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда

Свят Преди 2 часа

Федерален магистрат постанови освобождаването му без налагане на специални ограничения

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

Свят Преди 2 часа

Тръмп и Мерц влязоха в спор за войната с Иран

КЕВР решава за цената на природния газ за май

България Преди 2 часа

"Булгаргаз" предлага поскъпване с близо 5 на сто

Капанът на безсънието: Как да научим мозъка си да спи отново

Любопитно Преди 2 часа

Учените разбиха старата теория, че инсомнията е просто страничен ефект от други болести

Екстремни рекорди и топящи се ледници: Климатът в Европа става все по-тревожен

Свят Преди 2 часа

Годишният доклад на ЕС и СМО разкрива рекордно топене на ледници, температури над 50°C и опустошителни пожари на Стария континент

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Мерц се опита да намали напрежението с Тръмп, след като двамата влязоха в остър публичен спор заради войната с Иран

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

България Преди 3 часа

Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Свят Преди 10 часа

Мярката засяга гражданите на повечето страни по света, включително и българите

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Звездна среща! Камила и Сара Джесика Паркър рамо до рамо в Ню Йорк

Edna.bg

Ден със смисъл: кои светци почита църквата днес

Edna.bg

Артета разстроен за дузпата: Напълно неприемливо, но сме в страхотна позиция преди реванша

Gong.bg

Спортинг се сгромоляса в добавеното време срещу опашкар, Португалия ще има нов шампион

Gong.bg

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Nova.bg

3170 евро за ток: Възрастно семейство от софийско село плати рекордна сметка

Nova.bg