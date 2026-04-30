Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

Б лизо три месеца след тежкия случай край Петрохан пътят към хижата вече е отворен, след като дълго време районът беше блокиран заради следствени действия.

Припомняме, че в началото на февруари там беше открита опожарена сграда и телата на трима мъже, което постави началото на мащабно разследване.

Въпреки възстановения достъп до мястото, продължава да има полицейско присъствие. Опожарената сграда остава под охрана като ключова част от случая. Разследването продължава вече повече от два месеца, като до момента няма окончателни отговори за мотивите, довели до тази трагедия, съобщава NOVA.

От главния път на прохода Петрохан до хижата се стига за 10-15 минути по път в не много добро състояние. По самата сграда все още личат белези от силния пожар. В двора има и автомобил със счупени стъкла, като не е ясно по каква причина е в това състояние.

На дърво до входа има табела, че влизането на външни лица е забранено и че районът се наблюдава с камери. Подобни табели има и по пътя надолу. Дворът е ограден с електропастир. Камерите, които преди са били поставени по дърветата, вече ги няма, но табелите за видеонаблюдение все още стоят.

Припомняме, че на 2 февруари там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.

Случаят „Петрохан-Околчица“ предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и първоначалната липса на категорични отговори за причините за смъртта.