Топло начало на деня, след обяд се задават гръмотевици и дъжд

В петък преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 20°.

Източник: НИМХ/БАН

В планините

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Черноморието

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 18°-20°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Събота и неделя

В събота след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На места в Западна България ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и условия за градушки. Вятърът ще е до умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще са в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще са от 14°-15° на места в Западна България до 22°-23° в Горнотракийската низина.