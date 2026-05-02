Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

М айката на Иво Калушев ще наследи хижа “Петрохан”, където синът ѝ е живял с петимата си последователи. Трима от тях - Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов-Ивей, бяха намерени там простреляни на 2 февруари, а другите двама от учениците му - Николай Златков и 15-годишно момче, бяха открити мъртви заедно с Калушев седмица по-късно в кемпера му под връх Околчица.

Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев в завещание оставя всичко свое на 22-годишния Николай и 15-годишното момче, такова не е намерено, научи “24 часа” от източници, близки до разследването.

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

Единствената, която заговори за завещание, беше майката на Николай - Ралица Асенова

В свои медийни участия тя обяви, че няма как той да убие младежите, защото били най-близките му хора. И задаваше въпроса възможно ли е, ако е възнамерявял да ги убива, да им завещава имуществото си. Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен негов наследник се явява майка му Стелияна Майсторова.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

“Ние търсим връзка със собственика - майката на Ивайло Калушев, защото искаме да си върнем хижата, да я откупим”, съобщи пред “24 часа” членът на управителния съвет на Българския туристически съюз Васил Николов.

Освен “Петрохан” Стелиана Майсторова ще наследи и 5-те дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, от която той и двамата младежи се връщат дни преди смъртта си, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства, сред които и иззетият като веществено доказателство кемпер.

Разследването за трагедията на “Петрохан” и Околчица продължава и до днес с разпити на свидетели и експертизи, които не се оповестяват.

Банковата тайна на 44 сметки, свързани с НПО-та на Калушев, е премахната

Няма данни за чуждо присъствие нито в “Петрохан”, нито в кемпера под Околчица, потвърдиха преди дни вътрешният министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Кандев. Въпреки усилията да се търсят други версии за трагедията засега водещата остава - три самоубийства в хижа “Петрохан” с вероятно склоняване от страна на Калушев, две убийства в кемпера и последвало самоубийство на лидера на затворената общност.

Смъртта на Калушев, Златков и Макулев е настъпила поне 48 часа след откриването на телата на останалите в хижа “Петрохан”, научи “24 часа”. От маршрута на кемпера, проследен по камерите, става ясно, че е бил там още на 1 февруари в ранния следобед, а труповете на Дечо, Пламен и Ивайло са намерени на 2 февруари.

Отговор на въпроса за деня на смъртта на Калушев и младите момчета трябва да даде тройна съдебномедицинска експертиза, която още не е готова. Тя беше назначена за определяне на деня на смъртта на тримата в кемпера.

Освен това ще се изготви и друга, която да покаже последователността на събитията в луксозното приключенско возило, за да няма съмнения кой е извършителят.

Падна и мистерията с двата изстрела, от които е починал Ивайло Иванов-Ивей до хижа “Петрохан”. Още в началото разследващите намериха три проектила до ритуално подредените трупове на тримата. След стопяването на снега е открит и четвъртият. С два изстрела в главата е само Ивей. Вероятно след първия неуспешен е бил тежко ранен, а Дечо Василев или Пламен Статев са произвели втория, след което са сложили край и на собствения си живот. До труповете са намерени пушка и два пистолета. С единия е стреляно два пъти.

Още се изготвя и комплексната съдебно-психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза. Тя трябва да отговори на въпроси за начина на живот и поведението на членовете на групата, както и евентуалните им мотиви.

Освен дейността по опазване на защитените територии Калушев и останалите са участвали в религиозни ритуали по учението на лидера. Години преди смъртта си той се е представял за оракул, шаман, като човек с уникални способности да влияе на събития, да се среща с божествени същества и извънземни, да лекува от разстояние. Навсякъде с него са били Николай Златков и 15-годишното момче. Младежите са били най-близките му, т.нар. прерожденци, които си спомняли минали животи, а Ивей, Пламен и Дечо били по-ниско в йерархията на групата. Предполага се, че затова те са останали в хижата, която са охранявали заради религиозната дейност, а ламата с учениците си е тръгнал към героичния връх Околчица в деня, когато публикува последния си пост във фейсбук със стих на Христо Ботев и изпраща прощалното съобщение до майка си.

Претърсват дома на Калушев в село Българи

Бил ли е Калушев интимен с Николай и 15-годишното момче, също е предмет на експертизата

Тези съмнения изказва в показанията си пред разследващите един от бившите му ученици Валери Андреев. Той разказал подробно, че след като навършил 15 г., по взаимно желание е правил секс с Калушев, още при пътуването с лодката към Мексико. Лидерът настоявал Валери да се обезкосмява, включително по интимните части. По същия начин са били обезкосмени откритите в кемпера Николай и 15-годишното момче. Експерти обръщат внимание, че всички юноши около Калушев били с дълги коси, включително и Валери, преди да напусне затворената общност. Тогава вече дошъл 12-годишният Николай Златков, който бързо се превърнал в любимец на Калушев. По-късно Валери опитал да даде показания в неформален разговор със служители на ГДБОП, че това, което се е случвало с него, вероятно ще стане и с Николай, но не се стигнало до разследване. Родителите на жертвите отричат за интимни отношения между учителя и учениците му.