Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи "Петрохан" от майка му

Стелияна Майсторова е единствен наследник на сградата, в която край на живота си сложиха трима от най-близките на ламата

М айката на Иво Калушев ще наследи хижа “Петрохан”, където синът ѝ е живял с петимата си последователи. Трима от тях - Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов-Ивей, бяха намерени там простреляни на 2 февруари, а другите двама от учениците му - Николай Златков и 15-годишно момче, бяха открити мъртви заедно с Калушев седмица по-късно в кемпера му под връх Околчица.

Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев в завещание оставя всичко свое на 22-годишния Николай и 15-годишното момче, такова не е намерено, научи “24 часа” от източници, близки до разследването.

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

Единствената, която заговори за завещание, беше майката на Николай - Ралица Асенова

В свои медийни участия тя обяви, че няма как той да убие младежите, защото били най-близките му хора. И задаваше въпроса възможно ли е, ако е възнамерявял да ги убива, да им завещава имуществото си. Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен негов наследник се явява майка му Стелияна Майсторова.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

“Ние търсим връзка със собственика - майката на Ивайло Калушев, защото искаме да си върнем хижата, да я откупим”, съобщи пред “24 часа” членът на управителния съвет на Българския туристически съюз Васил Николов.

Освен “Петрохан” Стелиана Майсторова ще наследи и 5-те дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, от която той и двамата младежи се връщат дни преди смъртта си, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства, сред които и иззетият като веществено доказателство кемпер.

Разследването за трагедията на “Петрохан” и Околчица продължава и до днес с разпити на свидетели и експертизи, които не се оповестяват.

Банковата тайна на 44 сметки, свързани с НПО-та на Калушев, е премахната

Няма данни за чуждо присъствие нито в “Петрохан”, нито в кемпера под Околчица, потвърдиха преди дни вътрешният министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Кандев. Въпреки усилията да се търсят други версии за трагедията засега водещата остава - три самоубийства в хижа “Петрохан” с вероятно склоняване от страна на Калушев, две убийства в кемпера и последвало самоубийство на лидера на затворената общност.

Смъртта на Калушев, Златков и Макулев е настъпила поне 48 часа след откриването на телата на останалите в хижа “Петрохан”, научи “24 часа”. От маршрута на кемпера, проследен по камерите, става ясно, че е бил там още на 1 февруари в ранния следобед, а труповете на Дечо, Пламен и Ивайло са намерени на 2 февруари.

Отговор на въпроса за деня на смъртта на Калушев и младите момчета трябва да даде тройна съдебномедицинска експертиза, която още не е готова. Тя беше назначена за определяне на деня на смъртта на тримата в кемпера.

Освен това ще се изготви и друга, която да покаже последователността на събитията в луксозното приключенско возило, за да няма съмнения кой е извършителят.

Банковата тайна на 44 сметки, свързани с НПО-та на Калушев, е вдигната

Падна и мистерията с двата изстрела, от които е починал Ивайло Иванов-Ивей до хижа “Петрохан”. Още в началото разследващите намериха три проектила до ритуално подредените трупове на тримата. След стопяването на снега е открит и четвъртият. С два изстрела в главата е само Ивей. Вероятно след първия неуспешен е бил тежко ранен, а Дечо Василев или Пламен Статев са произвели втория, след което са сложили край и на собствения си живот. До труповете са намерени пушка и два пистолета. С единия е стреляно два пъти.

Още се изготвя и комплексната съдебно-психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза. Тя трябва да отговори на въпроси за начина на живот и поведението на членовете на групата, както и евентуалните им мотиви.

Освен дейността по опазване на защитените територии Калушев и останалите са участвали в религиозни ритуали по учението на лидера. Години преди смъртта си той се е представял за оракул, шаман, като човек с уникални способности да влияе на събития, да се среща с божествени същества и извънземни, да лекува от разстояние. Навсякъде с него са били Николай Златков и 15-годишното момче. Младежите са били най-близките му, т.нар. прерожденци, които си спомняли минали животи, а Ивей, Пламен и Дечо били по-ниско в йерархията на групата. Предполага се, че затова те са останали в хижата, която са охранявали заради религиозната дейност, а ламата с учениците си е тръгнал към героичния връх Околчица в деня, когато публикува последния си пост във фейсбук със стих на Христо Ботев и изпраща прощалното съобщение до майка си.

Претърсват дома на Калушев в село Българи

Бил ли е Калушев интимен с Николай и 15-годишното момче, също е предмет на експертизата

Тези съмнения изказва в показанията си пред разследващите един от бившите му ученици Валери Андреев. Той разказал подробно, че след като навършил 15 г., по взаимно желание е правил секс с Калушев, още при пътуването с лодката към Мексико. Лидерът настоявал Валери да се обезкосмява, включително по интимните части. По същия начин са били обезкосмени откритите в кемпера Николай и 15-годишното момче. Експерти обръщат внимание, че всички юноши около Калушев били с дълги коси, включително и Валери, преди да напусне затворената общност. Тогава вече дошъл 12-годишният Николай Златков, който бързо се превърнал в любимец на Калушев. По-късно Валери опитал да даде показания в неформален разговор със служители на ГДБОП, че това, което се е случвало с него, вероятно ще стане и с Николай, но не се стигнало до разследване. Родителите на жертвите отричат за интимни отношения между учителя и учениците му.

По темата

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 19 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 14 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 12 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 12 часа
Последни новини

<p>&quot;Операцията приключи!&quot;&nbsp;- съпругата на Болсонаро с емоционално съобщение</p>

Жаир Болсонаро претърпя успешна операция в Бразилия

Свят Преди 13 минути

Той остава под наблюдение в клиника след интервенция на рамото

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Свят Преди 52 минути

Над 6500 дрона и засилени удари по инфраструктура, показват данни

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Свят Преди 2 часа

Машината е летяла с висока скорост преди удара, съобщават местните власти

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Свят Преди 3 часа

Евелио Менхивар-Аяла става епископ на Уелинг-Чарлстън

<p>Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат &quot;като пирати&quot;</p>

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 3 часа

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

<p>Ремонт променя маршрута на три трамвая</p>

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

България Преди 3 часа

Въвежда се временна организация на движението до 3 май с нови маршрути и автобусна линия 7ТМ

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 4 часа

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

,

50-годишни компютри с 68 килобайта памет все още управляват сондите „Вояджър“ на НАСА

Любопитно Преди 4 часа

Един-единствен кадър от 4K видео би бил достатъчен, за да срине системите на легендарните апарати, които продължават да изследват междузвездното пространство

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Свят Преди 4 часа

Скорошно проучване, публикувано в списание Nature, сочи, че група вируси от Африка може да бъде потенциален кандидат за подобен сценарий

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Свят Преди 4 часа

Путин не ни чува, казват дори активните поддръжници на войната срещу Украйна. А той блясково потвърждава хипотезата им, призовавайки да се плетат чорапи за фронта, констатира Иван Преображенски

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Свят Преди 12 часа

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

България Преди 13 часа

Президентът Илияна Йотова отдаде почит на героите на въстанието

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 13 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 13 часа

Арестувани са седем души

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

България Преди 14 часа

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Синът на Луиза Григорова-Макариев с първи колан по карате

Edna.bg

Донатела Версаче – жената, която превърна болката в блясък

Edna.bg

ЦСКА с важна информация за феновете (ВИДЕО)

Gong.bg

Пореден проблем за решаване в Берое

Gong.bg

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Nova.bg

Николай Найденов: Много малко вероятно е подобно свлачище да се предотврати

Nova.bg