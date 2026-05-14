България

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

Председателят на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете

14 май 2026, 16:50
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

В ременната правна комисия прие на първо четене да се създаде отново Комисия за противодействие на корупцията. Вносител на предложението е Министerството на правосъдието, предава NOVA.

До 31 май новата Комисия за противодействие на корупцията трябва да узаконена, защото в противен случай България ще трябва да върне около 254 млн. евро, които е взела по Плана за възстановяване и устойчивост, именно от за създаване на тази комисия.

Готвят нова Антикорупционна комисия с ротационен шеф и жребий

Нейните членове ще бъдат определени в рамките на месец след обнародването промените на закона в "Държавен вестник", което трябва да стане до 5 юни. Председателят на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете ѝ. Той ще е ротационен и ще има мандат от една година, след който ще има нов жребий. 

Мандатът на членовете на комисията ще е 5 години и без право да има втори такъв. Той ще може да бъде прекратяван и преждевременно. Комисията отново ще има право да разследва, да добива доказателства, които да използва в рамките на досъдебно производство.

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Припомняме, че предишният формат на комисията беше създаден през 2023 и закрит през 2026, като беше посочено, че реално неин председател никога не е избиран, тъй като начело на органа е бил само Антон Славчев, който я оглавяваше в заварено положение до нейното закриване, тъй като пое функциите на Сотир Цацаров, който напусна КПКОНПИ през 2022 година. 

Източник: NOVA    
Правна комисия Министерство на правосъдието Борба с корупцията
