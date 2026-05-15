В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

15 май 2026, 06:50
В петък мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на “Гражданска отговорност”.

Навсякъде протестът е насрочен за 18:00 ч., така че се очакват сериозни проблеми с придвижването.

  • В София протестът е насрочен за 18:00 ч. пред катедралния храм “Св. Александър Невски”, като се очаква да има затворени улици в центъра.
  • В Пловдив в 18:00 ч. часа мотористите под тепетата ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе.
  • В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на града, в посока квартал "Ветрен". 
  • В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“.
  • Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протестът започва в 17:30 часа пред бензиностанция в квартал „Кольо Ганчев“. 

Очаква се мотористите да блокират основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях.

Протестът ще продължи един час.

Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалният годишен пробег на машините.

Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели, заявяват организаторите.

Комисията за финансов надзор и омбудсманът вече обявиха готовност за законодателни промени. Исканията включват създаване на национална работна група с представители на държавата, която да включва мотообщността, институциите и застрахователите.

Източник: БГНЕС    
Свят Преди 58 минути

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима

Свят Преди 1 час

Северен Кавказ е сред руските региони с най-много случаи на семейно насилие - разделяне на майки от децата им, отвличания

Любопитно Преди 9 часа

Той грабна победата след оспорван и запомнящ се сблъсък срещу непоклатимата Спирова

Свят Преди 10 часа

95% от руските дронове са били свалени и неутрализирани

Свят Преди 11 часа

Вчера китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол премина

България Преди 11 часа

С промените се въвежда задължение за компетентните правоприлагащи органи да уведомяват относно процесуалните права

Свят Преди 12 часа

Дендиас: Не искам да си представя какво би станало, ако се беше ударил в пътнически кораб

Свят Преди 13 часа

Рубио: Украинските въоръжени сили в момента са най-силните в цяла Европа

Свят Преди 13 часа

Муцунски: Диалогът не е задължително да означава отстъпление

Любопитно Преди 14 часа

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

България Преди 14 часа

До седмица правителството ще предложи конкретни мерки за овладяване на инфлацията

България Преди 14 часа

Младен Шишков заема длъжността

България Преди 15 часа

Идентификационната бланка с личните данни ще е неизменно свързана с първия лист

Любопитно Преди 15 часа

Продуцентът разкрива тайните на “Като две капки вода”, рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Свят Преди 15 часа

Докато двамата лидери си разменяха исторически послания за партньорство, китайските готвачи заложиха на сигурно, адаптирайки традиционното меню към прословутия американски вкус за бързо хранене и любими домашни класики

Свят Преди 15 часа

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

