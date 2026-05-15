В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

В петък мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на “Гражданска отговорност”.
Навсякъде протестът е насрочен за 18:00 ч., така че се очакват сериозни проблеми с придвижването.
Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"
- В София протестът е насрочен за 18:00 ч. пред катедралния храм “Св. Александър Невски”, като се очаква да има затворени улици в центъра.
- В Пловдив в 18:00 ч. часа мотористите под тепетата ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе.
- В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на града, в посока квартал "Ветрен".
- В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“.
- Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протестът започва в 17:30 часа пред бензиностанция в квартал „Кольо Ганчев“.
Очаква се мотористите да блокират основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях.
Протестът ще продължи един час.
Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалният годишен пробег на машините.
Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели, заявяват организаторите.
Комисията за финансов надзор и омбудсманът вече обявиха готовност за законодателни промени. Исканията включват създаване на национална работна група с представители на държавата, която да включва мотообщността, институциите и застрахователите.