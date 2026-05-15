Остри сблъсъци в СОС след решението за Паметника на Съветската армия

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

С толичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета на София Васил Терзиев Столичната община да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефите от Паметника на Съветската армия. Решението предизвика остри политически реакции, протест пред сградата на Общината и нов дебат за бъдещето на Княжеската градина и монумента.

След гласуването заместник-председателят на СОС и общински съветник от ПП-ДБ Бонка Василева заяви, че целта е гражданите да получат възможност да участват в решението за бъдещето на пространството.

„Искаме да се даде възможност на хората да вземат решение това лято каква ще е съдбата на Княжеската градина“, каза тя.

По думите ѝ решенията за Паметника на Съветската армия през годините винаги са били политически. Василева припомни, че още през 1993 г. има решение за премахването на монумента, а през 2023 г. е взето решение за преместването му в Музея на социалистическото изкуство.

„За да избягаме от тези политически решения, собствеността трябва да бъде на един собственик – както земята, така и фигурите. Тогава ще преминем към публичен дебат какво трябва да бъде пространството в Княжеската градина“, посочи тя пред NOVA.

В момента фигурите се съхраняват от областната управа в база в село Лозен. Според Василева предстои обществен разговор както за бъдещето на самия ансамбъл, така и за мястото, където да бъдат съхранявани или експонирани фигурите.

Докладът на кмета Терзиев предвижда Столичната община да придобие правото на управление върху държавен имот в район „Панчарево“, в местността Джуджин азмак край село Лозен, както и собствеността върху съхраняваните там движими вещи. Имотът в момента се управлява от областния управител на София.

В базата се намират бронзовите фигури на червеноармеец, работник и селянка, демонтирани от паметника. Художественият ансамбъл включва още релефните композиции „Посрещане на съветската армия“, „Отечествената война“, „Тилът“, „Октомври 1917“, както и декоративни елементи и венци на славата.

Според доклада общата максимална балансова стойност на активите възлиза на над 12,2 млн. евро.

След приемането на решението Васил Терзиев заяви, че е логично фигурите и барелефите да бъдат собственост на Общината, тъй като тя вече притежава терена в Княжеската градина.

„Така решенията за бъдещето на паметника ще се вземат от СОС, а не еднолично от кмета“, посочи той.

Кметът подчерта, че тепърва предстоят обществени обсъждания и дебат дали художественият ансамбъл трябва да бъде възстановен на същото място, преместен или пространството да получи изцяло нов облик.

По думите му до края на есента се очаква да бъдат готови идейни проекти за бъдещето на Княжеската градина.

„Там трябва да се реализира проект, свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява“, заяви Терзиев.

Решението обаче срещна сериозна съпротива от БСП. Общинският съветник Николай Велчев от „БСП за България“ определи предложението като провокация и опит за замаскиране на проблема около монумента.

„Това не е просто едно зелено пространство, това е защитен паметник и няма финансова обосновка за това, което искат да направят“, каза той.

Според Велчев първата и най-важна стъпка трябва да бъде консервацията на паметника и запазването му като държавна собственост.

Председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков също разкритикува доклада, като заяви, че той е не само нецелесъобразен, но и незаконосъобразен. По думите му документът не отговаря на изискванията на общинската наредба за даренията и не съдържа достатъчна финансова обосновка.

Преди заседанието на СОС пред сградата на Столичната община се проведе протест срещу предложението. Демонстрантите настояха паметникът да бъде възстановен и запазен като част от културно-историческото наследство на София.

От „Синя София“ също коментираха темата, но с противоположна позиция. Общинският съветник Вили Лилков заяви, че демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи и че СОС следва да изпълни старото решение за международен конкурс за цялостно преосмисляне на пространството в Княжеската градина.

Според него още от 2012 г. съществуват решения за организиране на конкурс с международно участие за бъдещето на целия парк, а не само на мястото на монумента.

„Княжеската градина трябва да се разглежда като цялостен паметник на градинско-парковото изкуство, а не чрез временни решения и панаирджийска култура“, заяви Лилков.

Процесът по демонтирането на Паметника на Съветската армия започна на 12 декември 2023 г. по решение на областния управител на София Вяра Тодева. Темата продължава да разделя общественото мнение и да предизвиква сблъсък между различни политически и обществени позиции за бъдещето на едно от най-спорните пространства в центъра на столицата.