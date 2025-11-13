България

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Решенията подлежат на обжалване

13 ноември 2025, 13:10
Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС
НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти
Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата
Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем
Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд
Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята
Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София
Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

О кръжният съд в Русе преразгледа мерките за неотклонение на двама от младежите, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. 

Случаят е от началото на септември. Старши комисар Николай Кожухаров беше приет в Университетска болница "Канев", откъдето съобщиха, че му е извършена животоспасяваща и органосъхраняваща операция, след като е бил загубил над литър и половина кръв.

Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново

Повдигнати бяха обвинения срещу четирима души.

Окръжният съд в Русе взе решение да ги остави в ареста. Апелативният съд във Велико Търново намали мерките им за неотклонение. Делото беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по разследването. Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов съобщи по-рано тази седмица, че същинското дело се очаква да влезе в съда в средата на декември.

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

За 19-годишния Жулиен Кязъмов съдия Пламен Дочев от Окръжен съд – Русе взе решение да промени мярката "домашен арест" с гаранция от 4000 лева. Очаква се обвиненията срещу младежа за хулиганство и тежка телесна повреда на старши комисар Кожухаров да бъдат променени на хулиганство и лека телесна повреда на съседа Георги Димитров.

От прокуратурата заявиха, че се очаква прецизиране и на обвиненията срещу другите обвинени.

Друг от обвиняемите – Кирил Гочев, който е сирак, заяви, че иска по-лека мярка, за да може да работи и да се издържа. Съдия Дочев се съобрази с това и определи за него подписка. 

Днешните решения на Окръжния съд в Русе подлежат на обжалване в Апелативния съд във Велико Търново.

Другите двама обвиняеми – 19-годишният Виктор Иванов и Станислав Александров, който в началото на този месец навърши 16 години, са съответно с мерки "домашен арест" и "надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

"Мерките за процесуална принуда бяха прекалено тежки. Става въпрос за млади хора, които към настоящия момент са неосъждани. Всеки един от тях учи, занимава се с нещо полезно. Нито един от тях няма противообществени прояви допреди това. Това трябваше да бъде взето под внимание от прокуратурата", каза адвокатът на Кирил Гочев – Георги Георгиев. 

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
кожухаров русе побой обвиняеми мерки съд
Последвайте ни

По темата

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 3 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 5 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 5 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 7 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Любопитно Преди 14 минути

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Свят Преди 16 минути

Боеприпаси с мистериозна маркировка бяха намерени близо до седалка 7A на полет за Синсинати, самолетът бе евакуиран и пътниците претърсени, но опасност не бе установена

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства

България Преди 54 минути

Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

Как да влияете на всеки зодиакален знак успешно

Как да влияете на всеки зодиакален знак успешно

Любопитно Преди 1 час

В крайна сметка, влиянието не е убеждаване – то е разбиране

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Любопитно Преди 1 час

Иванка Тръмп и децата ѝ впечатляват с височина и стил на футболния терен

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Любопитно Преди 1 час

Очаква се приходите на марката да надхвърлят 1 милиард долара до края на годината

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

България Преди 1 час

Фалшиви обаждания на английски заплашват, че ще закрият сметаката ви

iPhone

$230 за „разрязан чорап“ – подигравки за новия iPhone Pocket на Apple онлайн

Технологии Преди 1 час

Apple се оказа под вълна от подигравки в интернет след обявяването на нов калъф за iPhone

<p>Антъни Джошуа готви завръщане на ринга</p>

Антъни Джошуа готви завръщане на ринга – възможен мач срещу Джейк Пол

Любопитно Преди 1 час

Джошуа не е излизал на ринга, откакто претърпя поражение в петия рунд от сънародника си Даниел Дюбоа през септември миналата година

Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

България Преди 1 час

Той заплашил служителите с газ-сигнален пистолет

Мащабно военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград

Мащабно военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград

България Преди 1 час

Целта му е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации

Какво слагат в кравето сирене

Какво слагат в кравето сирене

България Преди 1 час

Малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене, казва Димитър Зоров

Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Любопитно Преди 1 час

Хората, които приемали ниски дози колхицин, по-рядко получавали инфаркт или инсулт. На всеки 1000 души били предотвратени 9 инфаркта и 8 инсулта в сравнение с тези, които не получавали лекарството

Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентската институция

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Любопитно Преди 2 часа

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Любопитно Преди 2 часа

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Скандал преди сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи: защо свекървата не е поканена?

Edna.bg

Български град попадна в класация за 10-те най-подценявани дестинации в Европа за 2026 г.

Edna.bg

Ивет Лалова отказа покана на БФЛА и посочи причината

Gong.bg

Алжир иска Мбапе

Gong.bg

РЗИ влезе в дома за възрастни в Поморие

Nova.bg

Министерският съвет одобри проектобюджета, внася го в Народното събрание още днес

Nova.bg