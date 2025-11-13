Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

О кръжният съд в Русе преразгледа мерките за неотклонение на двама от младежите, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

Случаят е от началото на септември. Старши комисар Николай Кожухаров беше приет в Университетска болница "Канев", откъдето съобщиха, че му е извършена животоспасяваща и органосъхраняваща операция, след като е бил загубил над литър и половина кръв.

Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново

Повдигнати бяха обвинения срещу четирима души.

Окръжният съд в Русе взе решение да ги остави в ареста. Апелативният съд във Велико Търново намали мерките им за неотклонение. Делото беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по разследването. Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов съобщи по-рано тази седмица, че същинското дело се очаква да влезе в съда в средата на декември.

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

За 19-годишния Жулиен Кязъмов съдия Пламен Дочев от Окръжен съд – Русе взе решение да промени мярката "домашен арест" с гаранция от 4000 лева. Очаква се обвиненията срещу младежа за хулиганство и тежка телесна повреда на старши комисар Кожухаров да бъдат променени на хулиганство и лека телесна повреда на съседа Георги Димитров.

От прокуратурата заявиха, че се очаква прецизиране и на обвиненията срещу другите обвинени.

Друг от обвиняемите – Кирил Гочев, който е сирак, заяви, че иска по-лека мярка, за да може да работи и да се издържа. Съдия Дочев се съобрази с това и определи за него подписка.

Днешните решения на Окръжния съд в Русе подлежат на обжалване в Апелативния съд във Велико Търново.

Другите двама обвиняеми – 19-годишният Виктор Иванов и Станислав Александров, който в началото на този месец навърши 16 години, са съответно с мерки "домашен арест" и "надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

"Мерките за процесуална принуда бяха прекалено тежки. Става въпрос за млади хора, които към настоящия момент са неосъждани. Всеки един от тях учи, занимава се с нещо полезно. Нито един от тях няма противообществени прояви допреди това. Това трябваше да бъде взето под внимание от прокуратурата", каза адвокатът на Кирил Гочев – Георги Георгиев.