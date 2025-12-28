Любопитно

Битка с брашно, яйца и фойерверки: Необичайният фестивал Els Enfarinats в Испания

Всеки 28 декември испанското градче Иби се превръща в „бойно поле“ по време на 200-годишния фестивал Els Enfarinats, където местни жители и туристи инсценират преврат и се замерят с брашно, яйца и фойерверки, а събраните „глоби“ даряват за благотворителност

28 декември 2025, 17:13
Източник: БТА/АР

В секи 28 декември малкото испанско градче Иби буквално „експлодира“ – с брашно, яйца и фойерверки.

Фестивалът, известен като Els Enfarinats, е традиция с повече от 200-годишна история и се провежда в края на декември в памет на библейския разказ за цар Ирод и клането на невинните. На валенсийски език Els Enfarinats означава „Набрашнените“ – наименование, което е напълно оправдано.

Фотографът Антонио Джибота пътува до Испания, за да заснеме този необичаен празник като част от изследването му на непознати и уникални фестивали по света. Той описва сцената, в която около 30 местни жители и туристи, облечени във военни униформи, пресъздават фалшив държавен преврат.

В престорената битка има две страни, обяснява Гибота. От едната – Els Enfarinats, които „обявяват и прилагат нелепи нови закони“ в града през целия ден. От другата – своеобразна полиция, наречена „La Oposicio“, която „иска да поддържа реда“.

Els Enfarinats дори събират глоби от тези, които нарушават новите им „закони“ – а след края на събитието даряват събраните средства за благотворителност.

Участниците, всички мъже, прекарват часове, разигравайки измислени сцени на „градско превземане“, които завършват с масова битка, в която конкуриращите се страни се замерят с брашно, яйца и фойерверки.

В края на деня, когато „сраженията“ приключат, започва голямото почистване.

Източник: www.nationalgeographic.com    
Битка с брашно, яйца и фойерверки: Необичайният фестивал Els Enfarinats в Испания

