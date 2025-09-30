България

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

15-годишният Станислав А., обвинен за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата заради незаконния си арест между 5 и 13 септември

30 септември 2025, 10:18
Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата
Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров   
Източник: БГНЕС

15-годишният Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. Това съобщи адвокатът му Методи Лалов пред вестник "Сега".

Младежът претендира за 5385 лв. с лихвите от 12 септември - неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода.

В иска се обяснява, че първоначално задържането на Станислав е постановено от Иво Георгиев от Окръжната прокуратура в Русе. След това съдия Милена Пейчева е взела исканата от прокуратурата мярка спрямо момчето. Пред втората инстанция искането за постоянно задържане се подкрепя от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов. В крайна сметка Апелативният съд във Велико Търново отмени задържането на Станислав и постанови втората по тежест мярка за непълнолетен - надзор на инспектор при детска педагогическа стая. 

По време на задържането под стража непълнолетният Станислав А. е изпитал множество и различни негативни преживявания, се казва още в молбата. После се изреждат негативните преживявания: унижение, че е третиран като опасен престъпник, който следва да бъде "зад решетките", за да не навреди на обществото; объркване; притеснение; несигурност за бъдещето си; остър стрес; обида; разочарование от българската прокуратура и съдебна система.

"Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За Станислав това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дългосрочен и дълготраен ефект върху целия му личен и социален живот", се твърди в иска. На 15 години, на колкото е ищецът, психиката е особено уязвима, задържането му може да доведе до трайни психологически травми, като тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство, и да наруши нормалното му емоционално и социално развитие, да причини социална изолация и стигма, пледира още защитата. И напомня, че въпреки че е невинен до доказване на противното, обществото често налага клеймо на хората, задържани от правосъдието. 

"Изключително мерзко, недостойно и общественоопасно е, когато представители на държавните институции, които следва да охраняват правата на гражданите, които ги издържат с данъците си, сами нарушават флагрантно тези права", сочи адвокат Лалов. Според него в случая са нарушени не просто човешките права на момчето, а правата на дете по смисъла на Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето, което поради крехката си възраст и неизградена психика и личност, се ползва със засилена защита, съгласно националното и международно право". 

На 17 септември адвокат Лалов подава молба до прокуратурата да бъде върнат телефонът на клиента му. Прокуратурата отказва. Съдията от Русе Пламен Дочев обаче приема, че телефонът няма пряко отношение към деянието, прокурорът не е доказал противното и затова телефонът трябва да бъде върнат.

Определението на съда е от миналия петък, 26 септември. Проверка на "Сега" установи, че до вчера то не е изпълнено от прокуратурата.

"Изземването на телефона и сим картата е злоупотреба и според мен е имало за цел да се провери дали в телефона има уличаващи полицейския шеф и приятелите му записи. Надявам се информацията в телефона да не е изтрита или манипулирана!", коментира адвокат Лалов. 

Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, както и негов приятел, обвинение имат четирима младежи, които Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест. Станислав А. е обвинен като съизвършител на побоя заедно с едно от пълнолетните момчета. Останалите двама имат имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Предстои да стане ясен резултатът от медицинската експертиза на пострадалия, за да се разбере каква по тежест е телесната му повреда.

Източник: Сега/БГНЕС    
Незаконен арест Съдебна система Прокуратура Непълнолетен Права на детето Психологически травми Обезщетение Русе Побой Задържане под стража
Последвайте ни

По темата

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Ретро футуризъм: Skoda даде модерен вид на легендата 110 R Coupe

Ретро футуризъм: Skoda даде модерен вид на легендата 110 R Coupe

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 13 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 11 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 18 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

България Преди 8 минути

Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 25 минути

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто

Модното ревю на L'Oreal в Париж

Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 44 минути

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Свят Преди 47 минути

Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк

Снимката е архивна

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Свят Преди 51 минути

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Свят Преди 1 час

Арестът на Остин Улф стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Свят Преди 1 час

„Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Малките неща Преди 1 час

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

<p>Желязков: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции</p>

Премиерът Желязков за успеха на волейболистите: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции

България Преди 1 час

Българските волейболисти се прибират след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

България Преди 1 час

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра

<p>Тръмп заплаши филмовата индустрия със 100% тарифи</p>

Доналд Тръмп заплаши чуждестранните филми със 100% тарифи

Свят Преди 1 час

Президентът твърди, че американската кино индустрия е "открадната" от други държави

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

България Преди 1 час

Коментират директорът на Агенцията Слав Монов, Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер и председателят на синдикалната организация Александър Иванов

Джо Пауъл и дъщеря му Накия Портър

Жена получи 17 милиона долара обезщетение за брутален арест

Свят Преди 1 час

Жената е била задържана за една нощ по подозрение в съпротива при арест, но не ѝ е било повдигнато обвинение

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът полицай от другия автомобил също е бил откаран в болница като предпазна мярка

<p>Съд&nbsp;блокира заповед за уволненията на стотици служители от &quot;Гласът на Америка&quot;</p>

Американски федерален съдия блокира заповед за уволненията на стотици служители от "Гласът на Америка"

Свят Преди 2 часа

Правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда,

<p>Европа &quot;не е във война, но вече не е в мир&quot; с Русия</p>

Мерц: Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия

Свят Преди 2 часа

Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Лъчезар от “Игри на волята” проговори за неприличните предложения от фенове! (ВИДЕО)

Edna.bg

Холивуд е в шок: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Edna.bg

Бленджини след завръщането: Невероятно е, но имаме още работа

Gong.bg

Иван Пешев: Видях приятелство в този волейболен отбор

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg