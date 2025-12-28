България

Бурният вяртър нанесе щети в Пловдив

На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч

28 декември 2025, 11:15
Б урен вятър нанесе щети в Пловдив, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона. 

Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата. 

На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет.

За града и 11 области в страната, сред които и Пловдивска област, днес е обявен оранжев код за силен вятър. На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч.

На територията на Пловдивска област почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони. Констатирани са и материални щети по автомобили. 

Екипи на РДПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали от град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна, допълниха от пловдивската пожарна. 

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано днес тази сутрин екип на Районната служба ПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни от РДПБЗН – Пловдив призовават водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

Източник: БГНЕС, БТА/Пресиана Вълканова, кореспондент в Пловдив    
бурен вятър щети Пловдив паднали клони затруднено движение пожарна разчистване оранжев код контейнери за смет пориви на вятъра
