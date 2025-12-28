Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

В сички знаем характерния външен вид на Дядо Коледа: весело лице, снежнобяла брада и много голям корем. Но въпреки че изглежда сладко на поздравителните картички, в реалния живот големият корем може да навреди на здравето ви. Ако искате да изглеждате и да се чувствате по най-добрия начин, е жизненоважно да стопите корема си.

Затова сме тук, за да ви зарадваме с най-добрите упражнения, с които да свалите "корема на Дядо Коледа“. Считайте ги за нашия коледен подарък за вас!

С настъпването на празничния сезон - и цялата тази обилна и вкусна храна - е още по-важно да се борим с напълняването с най-добрите методи за отслабване. Нека разгледаме най-добрите упражнения, с които да свалите големия корем, като същевременно изградите по-силни мускули.

Упражненията

Обратни напади

Набирания

TRX набирания

Преса с дъмбели над главата

Stir-the-pot

Обратни напади

Нападите са едно от най-добрите упражнения за цялото тяло, което изгаря калории и мазнини. Тъй като се насочвате към всеки крак едновременно, то също така предизвиква стабилността ви, което принуждава средната част на тялото ви да работи по-усилено.

Направете голяма крачка назад, така че коленете ви да сключат два 90-градусови ъгъла в долната част. Наклонете се с предния крак. Повтаряйте със същия крак, докато завършите всички 10 повторения; след това сменете краката.

Набирания

Това е чудесно движение за укрепване на раменете и ръцете. За да увеличите действието, дръжте краката си напълно изправени или ги изпънете пред тялото си, така че да направите формата на буквата „L“.

Хванете щанга за набирания с длани, обърнати настрани. Свийте лопатките си, издърпайте се нагоре и водете с гърдите си. Ако не можете да правите набирания с тежест на тялото, увийте ластик за упражнения около щангата и поставете едното си коляно през долната примка, като позволите на ластика да ви поддържа по време на движението.

Набирания с TRX (упражнения с пълно съпротивление)

Обикновените лицеви опори и без това са страхотни, но изпълнението им на тренажор за окачване добавя повече нестабилност, така че мускулите на раменете работят още по-усилено!

Заемете позиция за лицеви опори с ръце в TRX на ширината на раменете. Дръжте долната част на гърба си равна и не позволявайте бедрата ви да увиснат. Спускайте се и дръжте лактите близо до тялото. Изтласкайте се нагоре и повторете.

Преса с дъмбели над главата

Вярвате или не, но пресите над глава работят изключително добре!

Вземете два дъмбела и ги дръжте над раменете си. Дръжте тялото си стегнато, а седалищните мускули - стегнати, и избутайте дъмбелите директно над главата. Бицепсите ви трябва да са до ушите ви в горната част. Не се накланяйте назад и не извивайте долната част на гърба си. Спуснете дъмбелите до изходно положение.

Stir-the-pot

Stir-the-pot е едно от най-простите и ефективни движения за укрепване на цялото тяло.

Заемете позиция планк с предмишници върху стабилизираща топка. Докато поддържате торса си неподвижен, движете предмишниците си в кръг. След това сменете посоката. Стиснете лопатките си една до друга и не позволявайте на долната част на гърба ви да увисне.

