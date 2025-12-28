Любопитно

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Считайте тези упражнения за нашия коледен подарък

28 декември 2025, 15:07

"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот
Огнено кълбо над Фуджи: Метеор озари небето в Япония

Огнено кълбо над Фуджи: Метеор озари небето в Япония
„Той няма да говори за Доли" – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите
Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Как да спасим Коледа от семейни скандали

Как да спасим Коледа от семейни скандали
5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши
Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

В сички знаем характерния външен вид на Дядо Коледа: весело лице, снежнобяла брада и много голям корем. Но въпреки че изглежда сладко на поздравителните картички, в реалния живот големият корем може да навреди на здравето ви. Ако искате да изглеждате и да се чувствате по най-добрия начин, е жизненоважно да стопите корема си.

Затова сме тук, за да ви зарадваме с най-добрите упражнения, с които да свалите "корема на Дядо Коледа“. Считайте ги за нашия коледен подарък за вас!

С настъпването на празничния сезон - и цялата тази обилна и вкусна храна - е още по-важно да се борим с напълняването с най-добрите методи за отслабване. Нека разгледаме най-добрите упражнения, с които да свалите големия корем, като същевременно изградите по-силни мускули.

Упражненията

  • Обратни напади
  • Набирания
  • TRX набирания
  • Преса с дъмбели над главата
  • Stir-the-pot

Обратни напади

Нападите са едно от най-добрите упражнения за цялото тяло, което изгаря калории и мазнини. Тъй като се насочвате към всеки крак едновременно, то също така предизвиква стабилността ви, което принуждава средната част на тялото ви да работи по-усилено.

  1. Направете голяма крачка назад, така че коленете ви да сключат два 90-градусови ъгъла в долната част.
  2. Наклонете се с предния крак.
  3. Повтаряйте със същия крак, докато завършите всички 10 повторения; след това сменете краката.

Набирания

Това е чудесно движение за укрепване на раменете и ръцете. За да увеличите действието, дръжте краката си напълно изправени или ги изпънете пред тялото си, така че да направите формата на буквата „L“.

  1. Хванете щанга за набирания с длани, обърнати настрани.
  2. Свийте лопатките си, издърпайте се нагоре и водете с гърдите си.
  3. Ако не можете да правите набирания с тежест на тялото, увийте ластик за упражнения около щангата и поставете едното си коляно през долната примка, като позволите на ластика да ви поддържа по време на движението.

Набирания с TRX (упражнения с пълно съпротивление)

Обикновените лицеви опори и без това са страхотни, но изпълнението им на тренажор за окачване добавя повече нестабилност, така че мускулите на раменете работят още по-усилено!

  1. Заемете позиция за лицеви опори с ръце в TRX на ширината на раменете.
  2. Дръжте долната част на гърба си равна и не позволявайте бедрата ви да увиснат.
  3. Спускайте се и дръжте лактите близо до тялото.
  4. Изтласкайте се нагоре и повторете.

Преса с дъмбели над главата

Вярвате или не, но пресите над глава работят изключително добре! 

  1. Вземете два дъмбела и ги дръжте над раменете си.
  2. Дръжте тялото си стегнато, а седалищните мускули - стегнати, и избутайте дъмбелите директно над главата.
  3. Бицепсите ви трябва да са до ушите ви в горната част. Не се накланяйте назад и не извивайте долната част на гърба си.
  4. Спуснете дъмбелите до изходно положение.

Stir-the-pot

Stir-the-pot е едно от най-простите и ефективни движения за укрепване на цялото тяло.

  1. Заемете позиция планк с предмишници върху стабилизираща топка.
  2. Докато поддържате торса си неподвижен, движете предмишниците си в кръг.
  3. След това сменете посоката.
  4. Стиснете лопатките си една до друга и не позволявайте на долната част на гърба ви да увисне.

Източник: www.eatthis.com

 

Източник: www.eatthis.com    
Дядо Коледа корем упражнения напади набирания TRX преса
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

