Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

В сички знаем характерния външен вид на Дядо Коледа: весело лице, снежнобяла брада и много голям корем. Но въпреки че изглежда сладко на поздравителните картички, в реалния живот големият корем може да навреди на здравето ви. Ако искате да изглеждате и да се чувствате по най-добрия начин, е жизненоважно да стопите корема си.
Затова сме тук, за да ви зарадваме с най-добрите упражнения, с които да свалите "корема на Дядо Коледа“. Считайте ги за нашия коледен подарък за вас!
С настъпването на празничния сезон - и цялата тази обилна и вкусна храна - е още по-важно да се борим с напълняването с най-добрите методи за отслабване. Нека разгледаме най-добрите упражнения, с които да свалите големия корем, като същевременно изградите по-силни мускули.
Упражненията
- Обратни напади
- Набирания
- TRX набирания
- Преса с дъмбели над главата
- Stir-the-pot
Обратни напади
Нападите са едно от най-добрите упражнения за цялото тяло, което изгаря калории и мазнини. Тъй като се насочвате към всеки крак едновременно, то също така предизвиква стабилността ви, което принуждава средната част на тялото ви да работи по-усилено.
- Направете голяма крачка назад, така че коленете ви да сключат два 90-градусови ъгъла в долната част.
- Наклонете се с предния крак.
- Повтаряйте със същия крак, докато завършите всички 10 повторения; след това сменете краката.
Набирания
Това е чудесно движение за укрепване на раменете и ръцете. За да увеличите действието, дръжте краката си напълно изправени или ги изпънете пред тялото си, така че да направите формата на буквата „L“.
- Хванете щанга за набирания с длани, обърнати настрани.
- Свийте лопатките си, издърпайте се нагоре и водете с гърдите си.
- Ако не можете да правите набирания с тежест на тялото, увийте ластик за упражнения около щангата и поставете едното си коляно през долната примка, като позволите на ластика да ви поддържа по време на движението.
Набирания с TRX (упражнения с пълно съпротивление)
Обикновените лицеви опори и без това са страхотни, но изпълнението им на тренажор за окачване добавя повече нестабилност, така че мускулите на раменете работят още по-усилено!
- Заемете позиция за лицеви опори с ръце в TRX на ширината на раменете.
- Дръжте долната част на гърба си равна и не позволявайте бедрата ви да увиснат.
- Спускайте се и дръжте лактите близо до тялото.
- Изтласкайте се нагоре и повторете.
Преса с дъмбели над главата
Вярвате или не, но пресите над глава работят изключително добре!
- Вземете два дъмбела и ги дръжте над раменете си.
- Дръжте тялото си стегнато, а седалищните мускули - стегнати, и избутайте дъмбелите директно над главата.
- Бицепсите ви трябва да са до ушите ви в горната част. Не се накланяйте назад и не извивайте долната част на гърба си.
- Спуснете дъмбелите до изходно положение.
Stir-the-pot
Stir-the-pot е едно от най-простите и ефективни движения за укрепване на цялото тяло.
- Заемете позиция планк с предмишници върху стабилизираща топка.
- Докато поддържате торса си неподвижен, движете предмишниците си в кръг.
- След това сменете посоката.
- Стиснете лопатките си една до друга и не позволявайте на долната част на гърба ви да увисне.
Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase