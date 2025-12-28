България

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

Старите цени са в сила само още два дни

28 декември 2025, 15:42
С лед 1 януари издаването на нови документи ще ни струва повече. Личната карта в момента струва 18 лева, но след броени дни вече ще е 30 лева, или 15 евро и 34 цента, съобщава NOVA.

Скача двойно цената на личните карти

Лична карта, но за деца между 14 и 18 години, вече ще струва 21 лева или малко под 11 евро. В момента тя е 14 лева.

Източник: скрийншот/NOVA

Скача таксата за издаване на лична карта от януари 2026

Ако моментът за смяна на документите е дошъл и искате да се възползвате от старите цени, те са в сила само още два дни - до 30 декември.

Поскъпване на документи Лична карта Нови цени Такси за издаване 30 лева 21 лева Смяна на документи Краен срок 1 януари Документи за самоличност
