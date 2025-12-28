Любопитно

Неделя не е просто краят на уикенда, а шанс да се подготвите за лека седмица

28 декември 2025, 13:47
Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник
Източник: iStock/GettyImages

Н еделя не е просто краят на уикенда, а шанс да се подготвите за лека седмица. Няколко прости действия в този ден могат да намалят тревожността и чувството за претоварване в началото на седмицата, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на уебсайта Real simple .

Защо възниква тревожност в неделя вечер?

Терапевтът Силва Депанян казва, че неделните вечери са по средата на две противоположни емоционални състояния: почивка и очакване на бъдещи отговорности.

През целия уикенд нервната система е настроена за възстановяване, но до края на неделя умът започва да предвижда отговорности, крайни срокове и решения.

През уикендите графикът за сън, хранене и активност се променя. В неделя вечер тялото все още е в „режим на почивка“, но психиката вече се подготвя за работа, което създава вътрешен конфликт.

Ако понеделниците редовно се свързват със стрес (конфликти, претоварване, необичана работа), неделята се превръща в спусък.

Какво да правим в неделя

Правете неща, които ще направят така, че седмицата ви да протече по-гладко. Намирането на баланс между изпълнението на множество задачи, които ще улеснят седмицата, като същевременно ще ви позволят да се отпуснете в неделя, може да ви осигури по-продуктивна седмица.

Простите навици за планиране, като приготвяне на закуска, готвене на едно леко ястие или бързо 10-минутно почистване на дома, за да се отървете от визуалния хаос, който увеличава напрежението, могат значително да намалят стреса през цялата седмица.

Това дава на мозъка визуален „нов старт“, което може да намали стреса още преди началото на седмицата.

Определете лесен план за седмицата

Хвърлете бърз поглед на предстоящата седмица, без да навлизате в работен режим. Отделете 5-10 минути, за да прегледате предстоящите си задачи и да определите един или два приоритета за понеделник.

Тази малка яснота може да намали чувството на безпокойство, за да можете да започнете седмицата с лекота.

Намалете времето пред екрана

Намаляването на времето пред екрана в неделя вечер може да ви помогне да се настроите за по-спокойна и продуктивна седмица. Гледането на предаване или преглеждането на социалните мрежи може да бъде релаксиращо, но прекаленото скролване или гледане на телевизия това може да бъде изтощително.

Това изчерпване на енергията може да продължи и в понеделник сутринта, оставяйки ни уморени.

Създайте ритуал за завършване на уикенда

Когато мозъкът ви се сблъска с позната, повтаряща се поредица от успокояващи действия, нервната ви система получава сигнал, че приключвате уикенда. Изпълнението на проста 15-30-минутна релаксираща рутина, като приготвяне на чай, приглушаване на осветлението, запалване на свещ и четене, помага на мозъка ви да разпознае, че е време за релаксация.

Тази последователност създава граница между уикенда и работната седмица. Повтарянето на едни и същи стъпки тренира мозъка да свързва неделните вечери с края на почивката.

Източник: rbc.ua    
