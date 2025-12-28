Свят

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Десетки пожарникари се опитват да потушат пламъците, а властите изпратиха предупредителни съобщения чрез системата RO-Alert до жителите в района

28 декември 2025, 16:54
Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ
Източник: iStock

С илен пожар избухна днес в склад със санитарни материали и пластмасови издалия на булевард "Юлиу Маниу" в букурещкия Шести сектор, съобщават телевизия Диджи 24 и сайтът Зиаре.

Десетки пожарникари се опитват да потушат пламъците, а властите изпратиха предупредителни съобщения чрез системата RO-Alert до жителите в района.

"Пожарът гори в складови помещения с площ около 800 квадратни метра. Горят санитарни материали, пластмасови елементи и други запалими материали", уточни Инспекторатът за извънредни ситуации Букурещ-Илфов.

На място са пристигнали 24 пожарни коли, три вишки и три коли на службата за спешна помощ SMURD, както и пожарен автомобил с роботи. 

"За защита на пожарникарите се използват роботи за гасене, като се има предвид опасността от срутване на конструктивните елементи от структурата на сградата, както и на съхраняваните на стелажи продукти", посочи още инспекторатът, цитиран от Аджерпрес.

В сградата има леснозапалими материали и съществува опасност от разрастване на пожара, посочи още цитираният източник.

Началникът на Департамента за извънредни ситуация Раед Арафат заяви за Диджи 24, че операцията по потушаване на пожара може да продължи и през нощта.

"В момента действат 24 пожарни автомобила, към които се добавят другите категории коли с роботи и медицински екипи в подкрепа на пожарникарите. Нямаме жертви, нямаме ранени хора. Има риск от разрастване, макар и ограничен, към друг склад или фабрика за хранителни продукти, намираща се зад този склад", посочи Арафат.

На въпрос дали отделящият се дим е опасен, ръководителят на Департамента за извънредни ситуация заяви, че се правят измервания и засега няма данни за токсичност, но посъветва хората в района да държат прозорците си затворени.

Здравният министър Александру Рогобете също публикува съобщение във Фейсбук, в което препоръча на хората да избягват засегната зона, а на живущите в близост - да затворят прозорците и вентилационните системи, за да намалят риска от интоксикация с дим. 

Според сайта Хотнюз пожарът е избухнал в склад на "Black Sea Suppliers" - компания, която продава оборудване и материали за отоплителни, климатични и газови инсталации. Складът се намира на булевард "Юлиу Маниу" в близост до изхода от Букурещ към магистрала А1.

По-рано населението в района получи две предупреждения чрез системата RO-Alert, отбелязва Аджерпрес.

Източник: Ваня Накова/БТА    
