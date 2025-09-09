България

Съпругата на Кожухаров: Помислих си, че някой го е наръгал с нож

Диана Петрова: Съпругът ми е в интензивното отделение

9 септември 2025, 18:04
Съпругата на Кожухаров: Помислих си, че някой го е наръгал с нож
Източник: БГНЕС

"Съпругът ми се възстановява. В интензивното отделение е. Слава Богу, вече мисля, че няма опасност за живота му".

Това заяви пред NOVA Диана Петрова - съпругата на пребития полицейски шеф в Русе Николай Кожухаров.

Тя заяви, че не е видяла побоя над съпруга ѝ.

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, синдикален алианс „Сигурност” в МВР излезе с позиция

"Бях по-напред с детето и стремежът ми беше то да не вижда и да не разбира какво се случва. Когато се обърнах, видях мъжът ми да се държи за кръста. Помислих си, че някой го е наръгал с нож и отидох да проверя дали няма кръв. Всичко се е случило преди това", посочи тя.

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Диана Петрова заяви, че е чувала викове и нецензурни думи.

"Викаше се и се псуваше, но кой откъде е викал – нямам представа", подчерта тя.

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

Тя не е видяла как и кога съпругът ѝ се е легитимирал. Но е категорична, че "е чула силен шум от бързо приближаваща се кола и това е бил поводът да прибере детето си на тротоара, за да не се случи нещо с него или с нея". 

По думите на Петрова "всички младежи, участници в побоя срещу съпруга ѝ, са били извън колата". 

Тя подчерта, че детето ѝ е травмирано от случилото се.

"Аз нямам голям спомен от пристигането на линейката. Но детето ми, което си мислех, че нищо не е разбрало и не е видяло - най-вероятно се е травмирало на финала от всичко това. То каза, че е имало линейка", заяви Петрова. 

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Съпругата на Кожухаров каза, че след случилото се със съпруга си са се прибрали.

"Той отиде след това на преглед. Има направен скенер и изследвания. Но най-вероятно малко по-късно се появиха болките. При първия преглед са му казали, че с почивка и обезболяващи всичко ще е добре. Докъм 03:30 часа, примерно, когато получава болки, и отново отива до болницата”, обясни Петрова.

Според нея "вероятно може и да има човек в Русе, който не познава съпруга ѝ", въпреки че той е обиколил всички училища в града като част от кампания за превенция на насилието.

Източник: NOVA    
побой Русе Кожухаров
