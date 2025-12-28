Свят

Зеленски и Тръмп ще разговарят с европейски лидери

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър

Обновена преди 9 минути / 28 декември 2025, 18:12
Зеленски и Тръмп ще разговарят с европейски лидери
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски и неговият американски колега Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор с европейските лидери по време на днешната си среща във Флорида, заяви говорител на президентството в Киев, цитиран от Ройтерс.

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.

„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп, както и за всичките ни контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и за последиците от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Киър Стармър телефонни разговори среща във Флорида европейски партньори ситуация на фронта руски удари международна дипломация Украйна
