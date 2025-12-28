„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

М одел, актриса и певица – Бриджит Бардо носеше много титли през блестящата си кариера, но ролята, с която никога не искаше да бъде свързвана, беше тази на майка.

„Не съм създадена да бъда майка“, пише Бардо в мемоарите си от 90-те години „Initiales BB“. „Не съм достатъчно зряла – знам, че е ужасно да го призная, но не съм достатъчно зряла, за да се грижа за дете.“ Въпреки това тя и тогавашният ѝ съпруг Жак Шарие имат син – Никола-Жак Шарие, роден през 1960 г.

All About Brigitte Bardot's Estranged Son Nicolas-Jacques Charrier https://t.co/dak2ZT8mQi — People (@people) December 28, 2025

През живота си Бардо е била омъжена четири пъти: за режисьора Роже Вадим (1952–1957), за актьора Жак Шарие (1959–1962), за немския милионер Гюнтер Сакс (1966–1969) и за бизнесмена Бернар д'Ормал (от 1992 г. до днес).

Тя и Шарие посрещат сина си Никола на 11 януари 1960 г. в Париж, по време на домашно раждане в апартамента им. В мемоарите си Бардо говори безкомпромисно за бременността и липсата на желание да стане майка. „Гледах плоския си, строен корем в огледалото като скъп приятел, върху когото щях да затворя капак на ковчег“, пише тя. След развода попечителството над Никола е присъдено на Шарие.

През последните години Бардо често бе подложена на критики заради противоречивите си изказвания: през 2018 г. тя определя движението #MeToo като „лицемерно и нелепо“, а през 2008 г. е глобена с над 25 000 долара, след като заявява, че мюсюлманите във Франция „унищожават страната ни“.

Кой е синът на Бриджит Бардо – Никола-Жак Шарие

На 11 януари 1960 г. Бардо ражда сина си Никола-Жак Шарие. Според съобщение за раждането в „Ню Йорк Таймс“, момчето се появява на бял свят в парижкия апартамент на двойката и тежи 3,2 кг.

Embed from Getty Images

Отгледан от баба и дядо по бащина линия

След развода през 1962 г. Никола продължава да живее основно при родителите на баща си. „Не споменах Никола, защото имах нужда от подкрепа, от корени“, казва по-късно Бардо в интервю. „Не можех да бъда корените на Никола, защото бях напълно изкоренена, неуравновесена, изгубена в този луд свят.“

Опитът на Никола да цензурира мемоарите

Преди публикуването на „Initiales BB“ Никола и баща му се опитват да цензурират пасажите, които ги засягат – неуспешно. Именно частите, в които Бардо описва Никола като „обект на моето нещастие“, се превръщат в най-коментираните след излизането на книгата.

Актрисата разкрива още, че е направила два аборта преди бременността, която износва, като единият е бил почти фатален. Също така признава, че е правила опит за самоубийство, защото Шарие ѝ е забранил да продължи да се снима, за да роди бебето им. „Исках да се освободя – във всеки смисъл на думата – исках, но не можех, защото бях затворник на твърде известното си име и притежателната природа на Жак, затворник на тялото си, на лицето си, на детето си“, пише Бардо.

Embed from Getty Images

Съдебният процес срещу Бардо

Когато „Initiales BB“ излиза през 1996 г., Шарие и Никола съдят Бардо за нарушаване на личния живот. В книгата тя твърди, че бившият ѝ съпруг я е насилвал и оприличава бременността си с Никола с „тумор, който расте вътре в мен“. По-късно парижки съд я осъжда да плати около 40 000 долара глоби.

Книгата на Шарие – отговорът към Бардо

През 1997 г. Жак Шарие издава книга – „Моят отговор на Бриджит Бардо“, в която представя своята версия за събитията. „Като представям моята версия на фактите, ѝ правя голяма услуга“, казва той в интервю за The Telegraph. „В известен смисъл я реабилитирам. Реалността на любовта ѝ към Никола, потвърдена от писмата, които пазя, е много повече в нейна полза, отколкото ужасите, които тя написа.“

Шарие умира през септември 2025 г.

Embed from Getty Images

Връзката между Бардо и Никола – трудна, но не прекъсната

През 1992 г. Бардо се омъжва за Бернар д'Ормал в Норвегия – близо до мястото, където живеят Никола и семейството му. „Две седмици след като се запознахме, Бриджит се обади на Никола, защото искаше той да се срещне с мен и се съгласихме да отидем да го видим в Норвегия“, разказва д'Ормал пред PEOPLE през 1992 г. „Точно преди да тръгнем, тя каза: „Защо не се оженим, докато сме там?“ Така и направихме. Но тихо. Не съм мъж за светлината на прожекторите. Само близките ни приятели знаеха.“

Обещанието на Бардо към сина ѝ

През юни 2024 г. френското списание Paris Match публикува специален брой, посветен на Бардо. В него тя разкрива защо не говори публично за Никола – защото му е обещала, че вече няма да го споменава в интервюта.

Днес, чрез Никола, Бриджит Бардо е баба и прабаба – въпреки че майчинството остава най-болезнената глава от живота ѝ.