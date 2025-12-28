Любопитно

Спрете да правите това с чая си

Как превръщате благородната напитка в горчива, нискокачествена течност

28 декември 2025, 15:48
Спрете да правите това с чая си
Източник: iStock/GettyImages

М ного от нас, когато приготвят чай, бързат да стиснат пакетчето чай. Обикновено го правим автоматично. Защо не бива веднага да стискате пакетче чай, обяснява РБК-Украйна.

Изглежда, че стискането на пакетчето чай би трябвало да направи чая по-силен и по-богат. Но в действителност вие превръщате благородната напитка в горчива, нискокачествена течност. Нека разберем защо това се случва и какво казва науката по въпроса.

Причина №1: Прекомерно освобождаване на горчивина

Чаените листа съдържат естествени съединения, наречени танини, които са отговорни за стипчивостта на напитката и нейния цвят. Когато чаят просто се накисва във вода, танините се освобождават постепенно, създавайки балансиран вкусов профил. Но когато прилагате механична сила (стискате пакетчето чай), вие насилствено освобождавате прекомерна концентрация на танини.

Експерти от Кралското химическо дружество отбелязват, че механичното пресоване нарушава баланса на вкуса. Вместо дълбок аромат, се получава остра горчивина , която заглушава всички останали нотки. Напитката става тръпчива и неприятна („стяга“ устата).

Причина №2: Въздействие върху зъбния емайл

Високите концентрации на танини са лоша новина не само за вкусовите ви рецептори, но и за зъбите ви. Танините са естествени багрила, които имат способността да се натрупват върху зъбния емайл. Това се доказва от изследвания .

Зъболекарите предупреждават, че колкото „по-силно“ стискате пакетчето чай, толкова повече киселини ще попаднат върху зъбите ви. Това води до появата на жълта или кафява плака много по-бързо, отколкото при редовно пиене на чай.

Причина №3: Риск от спукване и микропластмаси

Хартиените торбички стават крехки във вода. Силният натиск с лъжица може да повреди структурата им и чаен прах или парченца хартия ще се окажат в чашата ви. Нещо повече, някои съвременни „пирамидални“ торбички са изработени от найлон или полиетилен терефталат.

Проучване, публикувано в списание Environmental Science & Technology, установи, че при нагряване и механично натоварване тези торбички могат да освободят милиарди микропластмасови частици. Като ги стискате, буквално „изстисквате“ микропластмасите в тялото си.

Как да приготвяме чай правилно?

За да получите перфектната напитка, без да навредите на здравето си, следвайте „златния стандарт“ на сомелиерите за чай:

  • Дай му време

Черният чай се запарва за 3–5 минути, зеленият чай за 2–3 минути. Това време е достатъчно, за да може водата естествено да извлече аромата си.

  • Не докосвай пакетчето

Оставете физиката да свърши своето. Ако искате да ускорите процеса, можете леко да преместите торбата във водата, но не я натискайте.

  • Просто извадете пакетчето

Когато времето изтече, внимателно извадете пакетчето и го поставете върху чинийка. Останалите капки вътре са точно онзи концентрат на горчивина, който не искате в чашата си.

По темата

пакетче чай приготвяне на чай горчив чай танини зъбен емайл микропластмаси вредни навици качество на чая съвети за чай здраве и чай
Последвайте ни
Вятърът нанесе щети в София и страната

Вятърът нанесе щети в София и страната

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Битка с брашно, яйца и фойерверки: Необичайният фестивал Els Enfarinats в Испания

Битка с брашно, яйца и фойерверки: Необичайният фестивал Els Enfarinats в Испания

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

pariteni.bg
Тези автомобилни класики са неразрушими

Тези автомобилни класики са неразрушими

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 2 дни

Виц на деня

Празниците доказват, че апетитът няма граници.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Два пъти носител на „Оскар“ – за поддържаща роля в „Слава“ (1989) и за главна мъжка роля в „Тренировъчен ден“ (2001) – той остава сред малкото актьори, съчетаващи комерсиален успех с устойчиво признание от критиката

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

България Преди 1 час

Старите цени са в сила само още два дни

Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник

Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник

Любопитно Преди 3 часа

Неделя не е просто краят на уикенда, а шанс да се подготвите за лека седмица

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

България Преди 3 часа

Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, ученик в езиковата гимназия в Сливен

Снимката е илюстративна

Guardian: България на крачка от еврото: страхове и обвинения в руска дезинформация

България Преди 4 часа

Макар политическата драма да не се очаква да възпрепятства приемането на еврото, мнозина се опасяват, че по време на прехода цените ще скочат. При средна месечна заплата от около 1100 паунда това е нещо, което много българи не могат да си позволят

Бриджит Бардо

Легендата Бардо, която напусна киното, за да следва собствените си правила

Любопитно Преди 4 часа

През 1978 г. обяснява, че кариерата ѝ е била изцяло изградена върху външността ѝ и затова решава да напусне киното така, както винаги е напускала мъжете – първа

Бриджит Бардо

Почина легендата Бриджит Бардо

Свят Преди 5 часа

Не стойте на открито, вкъщи затворете прозорците – съветите на ПБЗН за силния вятър

Не стойте на открито, вкъщи затворете прозорците – съветите на ПБЗН за силния вятър

България Преди 5 часа

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи

<p>Бурният вяртър нанесе щети&nbsp;в Пловдив</p>

Бурният вяртър нанесе щети в Пловдив

България Преди 6 часа

На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч

Каква е пътната обстановка в страната преди двата работни дни

Каква е пътната обстановка в страната преди двата работни дни

България Преди 6 часа

Пътищата са проходими при зимни условия, на места е отчетена намалена видимост поради мъгла. Вижте кои проходи са затворени

<p>Новогодишната нощ обещава истинско чудо за 5 зодии</p>

Новогодишната нощ обещава истинско чудо за 5 зодии

Любопитно Преди 6 часа

Новогодишната нощ винаги е малко вълшебна, но за някои зодиакални знаци тя ще бъде особено успешна. Без провалени планове, без излишен стрес и без усещането, че нещо е объркано – всичко ще бъде незабравимо за Лъв, Телец, Рак, Везни и Риби

"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот

"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот

Любопитно Преди 7 часа

Образът на „веселяка“ не е роля, а негова същност, но зад него стоят дисциплина, лишения и висока лична цена

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Лавров с обвинение: Европа открито се подготвя за война с Русия

Свят Преди 7 часа

„За неразбиращите политици в Европа, на които се надявам да бъде показано това интервю, ще повторя още веднъж: няма нужда да се страхуват, че Русия ще нападне някого. Но ако някой реши да нападне Русия, отговорът ще бъде смазващ“, категоричен е външният министър на Русия

Почина писателят Роси Антов

Почина писателят Роси Антов

България Преди 8 часа

Косово провежда предсрочни парламентарни избори днес

Косово провежда предсрочни парламентарни избори днес

Свят Преди 8 часа

<p>Почитаме 20 000 изгорени мъченици, какви са обичаите днес</p>

Почитаме 20 000 изгорени мъченици, какви са обичаите днес

България Преди 8 часа

Според поверията днес се канят гости

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Гордън Рамзи омъжи дъщеря си: любов, емоции и скандали (СНИМКИ)

Edna.bg

Почина Бриджит Бардо – легендата, която промени киното

Edna.bg

Реал е най-скъпият клуб в света за 2025

Gong.bg

Уейн Рууни разкритикува играта на Ман Юнайтед

Gong.bg

Лазар Радков - човекът, който винаги е там, където има нужда от него

Nova.bg

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

Nova.bg