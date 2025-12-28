Спрете да правите това с чая си

М ного от нас, когато приготвят чай, бързат да стиснат пакетчето чай. Обикновено го правим автоматично. Защо не бива веднага да стискате пакетче чай, обяснява РБК-Украйна.

Изглежда, че стискането на пакетчето чай би трябвало да направи чая по-силен и по-богат. Но в действителност вие превръщате благородната напитка в горчива, нискокачествена течност. Нека разберем защо това се случва и какво казва науката по въпроса.

Причина №1: Прекомерно освобождаване на горчивина

Чаените листа съдържат естествени съединения, наречени танини, които са отговорни за стипчивостта на напитката и нейния цвят. Когато чаят просто се накисва във вода, танините се освобождават постепенно, създавайки балансиран вкусов профил. Но когато прилагате механична сила (стискате пакетчето чай), вие насилствено освобождавате прекомерна концентрация на танини.

Експерти от Кралското химическо дружество отбелязват, че механичното пресоване нарушава баланса на вкуса. Вместо дълбок аромат, се получава остра горчивина , която заглушава всички останали нотки. Напитката става тръпчива и неприятна („стяга“ устата).

Причина №2: Въздействие върху зъбния емайл

Високите концентрации на танини са лоша новина не само за вкусовите ви рецептори, но и за зъбите ви. Танините са естествени багрила, които имат способността да се натрупват върху зъбния емайл. Това се доказва от изследвания .

Зъболекарите предупреждават, че колкото „по-силно“ стискате пакетчето чай, толкова повече киселини ще попаднат върху зъбите ви. Това води до появата на жълта или кафява плака много по-бързо, отколкото при редовно пиене на чай.

Причина №3: Риск от спукване и микропластмаси

Хартиените торбички стават крехки във вода. Силният натиск с лъжица може да повреди структурата им и чаен прах или парченца хартия ще се окажат в чашата ви. Нещо повече, някои съвременни „пирамидални“ торбички са изработени от найлон или полиетилен терефталат.

Проучване, публикувано в списание Environmental Science & Technology, установи, че при нагряване и механично натоварване тези торбички могат да освободят милиарди микропластмасови частици. Като ги стискате, буквално „изстисквате“ микропластмасите в тялото си.

Как да приготвяме чай правилно?

За да получите перфектната напитка, без да навредите на здравето си, следвайте „златния стандарт“ на сомелиерите за чай:

Дай му време

Черният чай се запарва за 3–5 минути, зеленият чай за 2–3 минути. Това време е достатъчно, за да може водата естествено да извлече аромата си.

Не докосвай пакетчето

Оставете физиката да свърши своето. Ако искате да ускорите процеса, можете леко да преместите торбата във водата, но не я натискайте.

Просто извадете пакетчето

Когато времето изтече, внимателно извадете пакетчето и го поставете върху чинийка. Останалите капки вътре са точно онзи концентрат на горчивина, който не искате в чашата си.