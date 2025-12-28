Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Т рима души са в неизвестност, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения в Южна Испания, съобщи в неделя полицията „Гуардиа Сивил“, като призова населението към изключителна предпазливост.

През последните години Испания е сред държавите, най-силно засегнати от климатичните промени, които водят до по-продължителни горещи вълни и все по-чести епизоди на интензивни валежи.

При мащабните наводнения през октомври 2024 г. загинаха над 230 души, основно в източния регион Валенсия. Тогавашното правителство беше подложено на сериозна критика за начина, по който се справи с кризата.

В неделя видеа, разпространени в социалните мрежи, показаха как села в Южна Испания са били залети от водата през нощта. Спасителните служби бяха мобилизирани за отводняване и разчистване на засегнатите райони.

По данни на „Гуардиа Сивил“ се издирват двама души в района на Малага и още един в околностите на Гранада.

Испанската метеорологична служба понижи степента на предупреждение за автономната област Андалусия от червена на оранжева в късните часове на неделя сутринта. Въпреки това проливните валежи продължават по крайбрежието около Валенсия, като властите предупреждават за риск от нови наводнения и внезапни порои. Съседният регион Мурсия също остава под влиянието на силни дъждове.