Свят

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

През последните години Испания е сред държавите, най-силно засегнати от климатичните промени

28 декември 2025, 19:07
Трима души в неизвестност след наводнения в Испания
Източник: БТА

Т рима души са в неизвестност, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения в Южна Испания, съобщи в неделя полицията „Гуардиа Сивил“, като призова населението към изключителна предпазливост.

През последните години Испания е сред държавите, най-силно засегнати от климатичните промени, които водят до по-продължителни горещи вълни и все по-чести епизоди на интензивни валежи.

При мащабните наводнения през октомври 2024 г. загинаха над 230 души, основно в източния регион Валенсия. Тогавашното правителство беше подложено на сериозна критика за начина, по който се справи с кризата.

В неделя видеа, разпространени в социалните мрежи, показаха как села в Южна Испания са били залети от водата през нощта. Спасителните служби бяха мобилизирани за отводняване и разчистване на засегнатите райони.

По данни на „Гуардиа Сивил“ се издирват двама души в района на Малага и още един в околностите на Гранада.

Испанската метеорологична служба понижи степента на предупреждение за автономната област Андалусия от червена на оранжева в късните часове на неделя сутринта. Въпреки това проливните валежи продължават по крайбрежието около Валенсия, като властите предупреждават за риск от нови наводнения и внезапни порои. Съседният регион Мурсия също остава под влиянието на силни дъждове.

Източник: БГНЕС    
Наводнения Испания Проливни дъждове Климатични промени Изчезнали хора Валенсия Спасителни служби Гуардиа Сивил Андалусия Метеорологично предупреждение
Последвайте ни
Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма "Лавина"

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

pariteni.bg
Тези автомобилни класики са неразрушими

Тези автомобилни класики са неразрушими

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 2 дни

Виц на деня

Празниците доказват, че апетитът няма граници.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Скокът на празничния секс“ – защо всяка Коледа интимността рязко се увеличава

„Скокът на празничния секс“ – защо всяка Коледа интимността рязко се увеличава

Любопитно Преди 1 час

Макар че традиционно са наричани „най-прекрасното време на годината“, празничните дни често са наситени с напрежение, а сексът е начин за справяне с него

Зеленски и Тръмп ще разговарят с европейски лидери

Зеленски и Тръмп ще разговарят с европейски лидери

Свят Преди 2 часа

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Свят Преди 3 часа

Десетки пожарникари се опитват да потушат пламъците, а властите изпратиха предупредителни съобщения чрез системата RO-Alert до жителите в района

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

Свят Преди 3 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за сина на Бриджит Бардо – Никола-Жак Шарие

Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

Любопитно Преди 4 часа

Два пъти носител на „Оскар“ – за поддържаща роля в „Слава“ (1989) и за главна мъжка роля в „Тренировъчен ден“ (2001) – той остава сред малкото актьори, съчетаващи комерсиален успех с устойчиво признание от критиката

<p>Спрете да правите това с чая си</p>

Спрете да правите това с чая си

Любопитно Преди 4 часа

Как превръщате благородната напитка в горчива, нискокачествена течност

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

България Преди 4 часа

Старите цени са в сила само още два дни

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

България Преди 4 часа

Икономисти отправиха критики към индексацията на заплатите

Гръцки фермери блокираха ГКПП "Илинден" за товарни автомобили

Гръцки фермери блокираха ГКПП "Илинден" за товарни автомобили

България Преди 5 часа

Затворени са пунктът „Илинден“ и изходът през „Капитан Петко войвода“

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Любопитно Преди 5 часа

Считайте тези упражнения за нашия коледен подарък

Мария Петрова

Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

Любопитно Преди 6 часа

Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник

Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник

Любопитно Преди 6 часа

Неделя не е просто краят на уикенда, а шанс да се подготвите за лека седмица

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

България Преди 6 часа

Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, ученик в езиковата гимназия в Сливен

Бурният вятър нанесе щети и в Пловдив

Вятърът нанесе щети в София и страната

България Преди 7 часа

От полицията апелират гражданите да не излизат, ако не е наложително

Снимката е илюстративна

Guardian: България на крачка от еврото: страхове и обвинения в руска дезинформация

България Преди 7 часа

Макар политическата драма да не се очаква да възпрепятства приемането на еврото, мнозина се опасяват, че по време на прехода цените ще скочат. При средна месечна заплата от около 1100 паунда това е нещо, което много българи не могат да си позволят

Бриджит Бардо

Легендата Бардо, която напусна киното, за да следва собствените си правила

Любопитно Преди 7 часа

През 1978 г. обяснява, че кариерата ѝ е била изцяло изградена върху външността ѝ и затова решава да напусне киното така, както винаги е напускала мъжете – първа

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Преяждането след празниците: Как да възстановим тялото и ума

Edna.bg

Гордън Рамзи омъжи дъщеря си: Любов, емоции и скандали (СНИМКИ)

Edna.bg

Реал е най-скъпият клуб в света за 2025

Gong.bg

Официално: Локомотив София се раздели с четирима

Gong.bg

„ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 2)

Nova.bg

Тръмп: Проведох много продуктивен разговор с Путин

Nova.bg