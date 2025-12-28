Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

Т рикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова призна, че в една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния си момент в живота.

Петрова отбеляза своя 50-годишен юбилей, но само ден по-късно съпругът ѝ – легендарният вратар а националния ни отбор по футбол Бoрислав Михайлов беше приет в болница заради инсулт.

„В навечерието на 2025 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя! Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец – Ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга!

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Надявам се, вярвам и обичам!“, написа Петрова.

Михайлов беше приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември. От тогава няма информация дали се подобрява.

Само ден преди това Мария Петрова събра близките си, за да отпразнува половинвековен юбилей с пищно парти.