Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

Л екари от Сливен продължават да се борят за живота на 16-годишния ученик, който пострада при катастрофа на пътя до котелското село Кипилово. Тийнейджърът е с множество травми, информира NOVA.

Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, ученик в езиковата гимназия в Сливен.

По неясни причини на прав пътен участък губи управление и автомобилът пропада в крайпътно дере. 17-годишният загива.

Прокуратурата разследва инцидента. Според свидетелски показания в момента на катастрофата е имало мъгла и заледени участъци от пътя.

Автомобилът, който е бил управляван от неправоспособния ученик, не е собственост нито на неговото семейство, нито на семейството на другото 16-годишно момче.