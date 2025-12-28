България

Българи задържани в Гърция за нелегален внос на овце

По данни на властите българите са внесли в Гърция пет овце без задължителните ветеринарни сертификати и са се опитали да ги продадат на местния пазар

28 декември 2025, 17:23
Българи задържани в Гърция за нелегален внос на овце
Източник: iStock/Getty Images

П олицията в гръцкия град Драма арестува четирима български граждани за незаконен внос и опит за продажба на животни без необходимите документи.

По данни на властите българите са внесли в Гърция пет овце без задължителните ветеринарни сертификати и са се опитали да ги продадат на местния пазар. Те са били задържани в момента на сделката. Разследващите смятат, че мотивът е бил печалба, тъй като цените на месото рязко са се повишили преди празниците заради разпространението на шарката по овцете, което доведе до унищожаването на около половин милион животни, предаде БНР

Полицията е конфискувала двата автомобила, с които животните са били транспортирани до Гърция. Овцете са предадени на санитарните власти и ще бъдат унищожени. Освен това задържаните са нарушили и действащата забрана за транспортиране на животни, въведена във връзка със строгите мерки срещу разпространението на шарката по овцете. 

Арест Незаконен внос Овце Гърция България Полиция Шарка по овцете Конфискация Драма Забрана за транспорт
