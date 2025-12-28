Вятърът нанесе щети в София и страната

Екипите на пожарната в София са реагирали на седем сигнала за паднали клони в София заради силния вятър, съобщиха за БТА от Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналите вероятно са повече, тъй като на някои от тях са се отзовали от Столичната община, допълниха от дирекцията.

Няма пострадали хора.

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки има и в област Пазарджик. Това съобщи регионалният говорител на полицията Мирослав Стоянов.

Той допълни, че причината е бурния вятър, на места до над 30 метра в секунда, заради който в региона има обявен оранжев код. Най-много щети има в градовете Панагюрище, Пазарджик и Белово.

Всички екипи на пожарната безопасност в областта обработват и реагират на сигнали съвместно с представители на местната общинска администрация и екипи на електроразпределителното дружество. Има данни и за нанесени щети на няколко леки автомобила в региона, в резултат на паднали дървета и клони.

„Повече от 30 са сигналите само в град Панагюрище“, каза още Стоянов. Той добави, че има скъсан кабел на пътното платно между панагюрските села Оборище и Поибрене, а полицейски екип е обезопасил периметъра.

От полицията апелират гражданите да не излизат, ако не е наложително.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от втора степен – оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната – Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Монтана. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен – жълт код.