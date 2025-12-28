„Скокът на празничния секс“ – защо всяка Коледа интимността рязко се увеличава

О казва се, че по време на празниците не само чорапите се пълнят. Докато Дядо Коледа лети с Рудолф, влюбените масово „се возят“ един върху друг – като начин да избягат от коледната драма, тревожност и натрупана емоционална умора. Това показва ново изследване за стреса в празничния период, пише New York Post.

Merry XXX-mas! Here comes the ‘holiday sex spike’ — and why it happens every Christmas https://t.co/eLHge0SPCC pic.twitter.com/5UWXrPbVFh — New York Post (@nypost) December 24, 2025

„Празниците усилват всичко, което вече съществува под повърхността“, казва водещият автор на експеримента Майкъл Салас, лицензиран професионален консултант, коментирайки необичайните открития. „За много хора сексът се превръща в начин за справяне с тревожността, самотата или емоционалното претоварване, а не в отражение на истинското желание.“ Според него всичко е свързано с търсене на облекчение – чрез рисково освобождаване.

Макар че традиционно са наричани „най-прекрасното време на годината“, празничните дни често са наситени с напрежение, проблеми и болки, породени от празничните задължения и високи очаквания, предупреждават психолози като Салас. А според данните именно празнуващите през 2025 г. са в най-тежко положение.

Проучване на Американската психиатрична асоциация сред 2203 възрастни показва, че 41% от хората в САЩ очакват тази година да изпитат по-голям празничен стрес в сравнение с 2024 г.

Цели 75% от анкетираните посочват затруднената икономика като основна тревога, а 46% признават, че се страхуват дали ще могат да си позволят да купят празнични подаръци. Още 32% се притесняват от трудната семейна динамика. В резултат – за да избягат от коледните раздразнителности – много хора се насочват към интимни преживявания, за да „се почувстват добре“.

„Когато хората са претоварени, нервната система търси облекчение“, обяснява Салас. „Сексът може временно да успокои стресовите реакции, дори ако основните емоционални проблеми останат нерешени.“

По думите му сексуално активните необвързани по-често засилват интимността към края на годината – често дори с бивши партньори – в търсене на близост и утеха.

Терапевтът подчертава, че уморените двойки често използват „hanky-panky“, за да избегнат трудни разговори или да намалят напрежението, вместо да го решат. „Този сезон действа като тенджера под налягане“, допълва Салас от Vantage Point Counseling. „Границите отслабват, нерешените проблеми изплуват и хората често се насочват към интимност като начин да се стабилизират емоционално.“

И този ефект не е само анекдотичен. Изследователи от Университета на Индиана и Института Гулбенкян де Сиенсия в Португалия вече са установили, че „интересът към секса достига значителен пик по време на големи културни или религиозни празненства – въз основа на по-честото използване на думата „секс“ или други сексуални термини в уеб търсенията“.

Въпреки това Салас предупреждава да не се разчита на XXX-дейности като единствен източник на утеха: „Когато сексът се превърне в основен начин, по който някой регулира стреса или самооценката си, той може да прикрие по-дълбоки емоционални нужди“, казва той. „Тогава хората се чувстват объркани след това – по-близки един до друг в момента, но по-несвързани по-късно.“

Съветите на Салас за справяне със стреса без да разчитате само на интимност: