България

Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново

Разследването, започнало на 4 септември, е по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда

8 октомври 2025, 17:37
Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново
Източник: iStock

О кръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването по делото за нанесения побой над директора на ОД на МВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в старата столица.

Ще разследват инцидента с трънския кмет в Перник

Разследването, започнало на 4 септември, е по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, извършени в Русе, на публично място в централната част на града. По делото към наказателна отговорност са привлечени четири лица за хулиганство и за нанесен побой на двама души.

С постановление на заместник-главен прокурор от 3 октомври, на основание чл.195, ал. 5 от НПК, делото е възложено на Окръжната прокуратура във Велико Търново. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, се посочва в съобщението.

Нямало задържани за боя над шефа на "Козлодуй

Припомняме, че директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров беше приет в болница след побой, а четирима души – трима на по 19 и един на 15 години, бяха задържани.

Източник: БТА, Николай Венков    
побой разследване Окръжна прокуратура Велико Търново Русе Николай Кожухаров директор на МВР хулиганство тежка телесна повреда досъдебно производство
Последвайте ни

По темата

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Джоан Кенеди почина на 89 години

Джоан Кенеди почина на 89 години

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Каква храна да даваме на куче с анемия

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна отложи местни избори заради войната

Украйна отложи местни избори заради войната

Свят Преди 36 минути

Кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

Свят Преди 50 минути

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел, каза Орбан

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Любопитно Преди 1 час

Нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара

<p>&quot;Очакваме оставката&nbsp;на президента Макрон&quot;</p>

Марин Льо Пен: Очакваме разпускане на Националното събрание или оставка на президента Еманюел Макрон

Свят Преди 2 часа

Според Льо Пен е абсолютно необходимо да бъдат произведени нови избори

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 2 часа

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Свят Преди 2 часа

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

Снимката е илюстративна

ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

Свят Преди 2 часа

Европейските власти смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Любопитно Преди 2 часа

От варени трюфели, до стриди и пиле в гайда - любимите храни във Версай

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

Свят Преди 2 часа

Преговорите са фокусирани върху механизмите за прекратяване на конфликта

<p>Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон</p>

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Свят Преди 2 часа

Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините"

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Любопитно Преди 3 часа

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Свят Преди 3 часа

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Свят Преди 3 часа

Новината идва часове след като от "Хамас" обявиха, че приемат плана на Тръмп за прекратяване на войната

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Свят Преди 3 часа

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург

<p>От Тръмп до Стармър: Прическите на политици крият тайни послания</p>

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Свят Преди 3 часа

Има тънка линия между доброто поддържане и това да изглеждаш, сякаш прекарваш твърде много време в салона и твърде малко в Сената или Камарата

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI: „Не превръщайте спомена за баща ми в съдържание

Edna.bg

Илиян Филипов: Говорих с Венци Стефанов, ако ми докаже и даде такъв човек, го гоня веднага

Gong.bg

В Ливърпул отбелязват специална дата

Gong.bg

Заради скални отломки: Затвориха участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Nova.bg

Полиция влезе в сградите на Община Несебър, РДНСК и РИОСВ-Бургас

Nova.bg