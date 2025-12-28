България

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма "Лавина"

На склона на връх Орлето пада лавина и затрупва 16 души. Оцелелите са само петима

28 декември 2025, 18:02
Н а 16 декември преди 60 години рано сутринта група алпинисти от 16 души тръгва на поход в Рила. Крайната цел е връх Злия зъб. По пътя обаче се случва смятаният от мнозина за най-голям инцидент в българския алпинизъм, известен като Мальовишката трагедия.

На склона на връх Орлето пада лавина и затрупва 16 души. Оцелелите са само петима. А историята става и основа за българския филм "Лавина" по книгата на Блага Димитрова.

Саня Петкова се среща с един от оцелелите. Няколко десетилетия по-късно Спас Малинов споделя за преживения ужас, но и за любовта към планината, пише NOVA.

"В планината започнах по един много странен начин. Имаше туристическо дружество "Еделвайс" в София,. Когато отидох там влязох и видях ввама души на бюра.  Единият каза: „Аз се занимавам с ориентиране“, а другият: „Аз – с алпинизъм“. И аз останах в алпинизма", разказва Малинов. 

И допълва: "Този мъж се казваше Петър Свилосов. Така се случи, че след години му станах началник. Аз бях началник на Софийската спасителна служба, а той работеше в база „Алеко“. По-късно аз завеждах базата във Витоша. И така, чрез това запознанство, започнах като планински спасител". 

