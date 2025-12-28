Гръцки фермери блокираха ГКПП "Илинден" за товарни автомобили

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

В ажна информация за шофьорите, пътуващи към границата с Гърция. Заради поредна блокада на гръцките фермери движението на товарни автомобили през граничен пункт „Илинден“ е временно преустановено и в двете посоки, предава NOVA.

Ограничения има и на граничен пункт „Капитан Петко Войвода“, където е спряно движението от България към Гърция, отново за товарни автомобили.

Леките автомобили преминават без затруднения.

Ограничено е движението на МПС над 12 т през Кулата – Промахон. Шофьорите изчакват на място, съобщава АПИ.