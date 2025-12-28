България

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

Икономисти отправиха критики към индексацията на заплатите

28 декември 2025, 15:35
Гръцки фермери блокираха ГКПП

Гръцки фермери блокираха ГКПП "Илинден" за товарни автомобили
Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа
Бурният вяртър нанесе щети в Пловдив

Бурният вяртър нанесе щети в Пловдив
Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България
2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България
Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права
Боровец откри зимния сезон със светлинно и факелно шоу (СНИМКИ)

Боровец откри зимния сезон със светлинно и факелно шоу (СНИМКИ)
Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Б ългария ще влезе в новата година без приет нов бюджет. Той представлява одобрен удължителен закон за държавните пари, който беше обнародван на 23 декември. Удължителният бюджет започва да действа от първия ден на годината, предава NOVA.

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

В последните си работни дни депутатите приеха и еднократна индексация на възнагражденията на всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. Тя е в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация – 5%. Това доведе до критики от страна на икономистите от Фискалния съвет.

Държавен вестник обнародва удължителния закон за бюджета

"Когато се правят такъв тип индексации не бива да се стъпва на изминалата година, защото тази инфлация, която е за 2025 година, всъщност вече в началото доходите са индексирани с нея. Тя е включена в това вече, което се е случило. Няма никаква логика ти да използваш едно и също нещо два пъти. Да оставим, че самата индексация на доходите в бюджетната сфера между 19 и 20% ще бъде в края на годината, така че има свръх преиндексиране на тези доходи. И другото - отново технически въпрос. С каква инфлация трябва да бъде направен?  Бюджетът е годишна задача. Редно е инфлацията, която се използва да бъде средногодишна, а тя средногодишната ще бъде доста по-ниска от тази, която са използвали в момента”, заяви членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Вятърът нанесе щети в София и страната

Вятърът нанесе щети в София и страната

Почина легендата Бриджит Бардо

Почина легендата Бриджит Бардо

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Мария Петрова

Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник

Неделната тревожност и няколко ритуала за спокоен понеделник

Неделя не е просто краят на уикенда, а шанс да се подготвите за лека седмица

Не стойте на открито, вкъщи затворете прозорците – съветите на ПБЗН за силния вятър

Не стойте на открито, вкъщи затворете прозорците – съветите на ПБЗН за силния вятър

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи

Каква е пътната обстановка в страната преди двата работни дни

Каква е пътната обстановка в страната преди двата работни дни

Пътищата са проходими при зимни условия, на места е отчетена намалена видимост поради мъгла. Вижте кои проходи са затворени

Новогодишната нощ обещава истинско чудо за 5 зодии

Новогодишната нощ обещава истинско чудо за 5 зодии

Новогодишната нощ винаги е малко вълшебна, но за някои зодиакални знаци тя ще бъде особено успешна. Без провалени планове, без излишен стрес и без усещането, че нещо е объркано – всичко ще бъде незабравимо за Лъв, Телец, Рак, Везни и Риби

"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот

"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот

Образът на „веселяка" не е роля, а негова същност, но зад него стоят дисциплина, лишения и висока лична цена

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Лавров с обвинение: Европа открито се подготвя за война с Русия

„За неразбиращите политици в Европа, на които се надявам да бъде показано това интервю, ще повторя още веднъж: няма нужда да се страхуват, че Русия ще нападне някого. Но ако някой реши да нападне Русия, отговорът ще бъде смазващ", категоричен е външният министър на Русия

Почина писателят Роси Антов

Почина писателят Роси Антов

Косово провежда предсрочни парламентарни избори днес

Косово провежда предсрочни парламентарни избори днес

Почитаме 20 000 изгорени мъченици, какви са обичаите днес

Почитаме 20 000 изгорени мъченици, какви са обичаите днес

Според поверията днес се канят гости

Владимир Путин

Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна със сила, ако Киев не иска мир

Думите на Путин, изречени в събота и разпространени от държавната информационна агенция ТАСС, последваха мащабна руска атака с дронове и ракети

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Dвустранните разговори са насрочени за днес по обяд местно време и ще се състоят в частната резиденция на Тръмп „Мар-а-лаго" в щата Флорида

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Какво ни очаква в календара за 2026 г. - колко дни ще работим и колко ще почиваме. Никога не е прекалено рано да започнем, да планираме следващата отпуска

Най-необикновените къщи по света, които очароват туристите

Най-необикновените къщи по света, които очароват туристите

Танцуваща къща, Крива къща, Сграда с кошници, Сграда „Горска спирала" , Фюзелажна къща на Boeing 727 са част от шедьоврите, често пренебрегващи прави ъгли и познати форми, които се превръщат в задължителни атракции за туристите

5 духовни причини, поради които виждате змии в сънищата си

5 духовни причини, поради които виждате змии в сънищата си

В различни култури – от хиндуизма до тези на коренните американци – змията винаги е била същество с дълбоко духовно значение, символизиращо всичко – от трансформация и прераждане до скрити страхове

Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

Празниците наближават, а с тях и поводите за едно питие, или пет

