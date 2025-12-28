Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

А мериканският актьор Дензъл Уошингтън, една от най-уважаваните и последователни фигури в съвременното кино, празнува днес 71-вия си рожден ден.

Роден на 28 декември 1954 г. в Маунт Върнън, щата Ню Йорк, Уошингтън изгражда кариера, която обхваща повече от четири десетилетия и включва роли в драми, трилъри, исторически филми и екранизации по Шекспир. Два пъти носител на „Оскар“ – за поддържаща роля в „Слава“ (1989) и за главна мъжка роля в „Тренировъчен ден“ (2001) – той остава сред малкото актьори, съчетаващи комерсиален успех с устойчиво признание от критиката.

Източник: Getty Images

Сред най-емблематичните му филми са „Малкълм Екс“, „Филаделфия“, „Човек отвътре“, „Американски гангстер“, „Дежа вю“, „Полет“ и „Закрилникът“, а работата му с режисьори като Спайк Лий, Тони Скот и Антоан Фукуа оформя ключови етапи в кариерата му. Уошингтън е активен и в театъра, включително с роли в шекспирови постановки, които затвърждават репутацията му на актьор с класическа подготовка.

Източник: Getty Images

През годините той все по-често застава и зад камерата като режисьор и продуцент, а същевременно остава фигура с ясно изразени възгледи за отговорността на изкуството и личния избор. Известен с дистанцията си от светския шум на Холивуд, Уошингтън предпочита да говори чрез работата си.

На 71 години Дензъл Уошингтън продължава да бъде активен в киното и да заема място сред малцината актьори, чието присъствие на екрана само по себе си е знак за качество.