Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

5 септември 2025, 15:07
Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа
Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина
Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе
Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември
ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК
Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите
Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София
Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

М ладежът, за когото се смята, че е нанесъл ударите на началника на полицията в Русе, ст. комисар Николай Кожухаров, се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя са 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и момче на 15-години, предава NOVA.

Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Негова била колата, с която групата дрифтирала в центъра на Русе. 

Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата.

От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на Кожухаров.

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

„Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация”, добавят от лечебното заведение.

Започнало разследване на на „хулиганската проява”. Установено е, че четири лица са нанесли побой на двама души при опит да бъдат предупредени да прекратят хулиганските си действия, съобщават от Окръжна прокуратура – Русе.

Наказателното производство е започнало по неотложност за извършени престъпления, касаещи нарушаването на обществения ред и делото е било възложено за наблюдение на прокурор от Районна прокуратура – Русе. Разследването се извършва от екип следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе.

Престъплението е осъществено от четирите лица при условията на съизвършителство и се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и обиждали лицата, които са се опитали да спрат действията им - директорът на ОД на МВР Русе и негов съсед на 36 години, като безпричинно са им нанесли множество удари по крайниците и тялото. Това престъпление по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост съобразно критериите на обществото и закона, подчертават от прокуратурата.

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Побоят е извършен от две лица и при него е причинена тежка телесна повреда, застрашаваща живота на Кожухаров. Побоят е нанесен от извършителите с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като се е представил като полицай - директор на ОД на МВР Русе.

Пълнолетните извършители са задържани до 72 часа, а непълнолетният извършител – до 48 часа, до довеждането им пред съда.

Утре Окръжна прокуратура-Русе ще внесе искане до Окръжен съд – Русе за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от извършителите на описаните престъпления.

Източник: NOVA, Prb.bg    
