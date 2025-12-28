Свят

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

28 декември 2025, 20:15
Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски
„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо
Почина легендата Бриджит Бардо

Почина легендата Бриджит Бардо
Зеленски пристигна в Канада

Зеленски пристигна в Канада
Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван

Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван
Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си
Зимна буря блокира Ню Йорк, отменени са над 1500 полета в САЩ

Зимна буря блокира Ню Йорк, отменени са над 1500 полета в САЩ
Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

В последните си публикации в социалните мрежи, само ден преди смъртта си на 91-годишна възраст, Бриджит Бардо отправяше молба за намиране на постоянен дом за кучетата, настанени в нейния приют, пише PEOPLE.

В неделя, 28 декември, Фондацията за хуманно отношение и защита на животните „Бриджит Бардо“ обяви в изявление, споделено с френската информационна агенция AFP, че актрисата е починала.

Новината за кончината ѝ дойде само ден след като фондацията публикува видеоклип в Instagram с призив за осиновяване на млад доберман на име Урфе, който страда от тежък генерализиран артрит.

Във видеото френската филмова легенда е заснета да гали кучето, а надписът гласи: „Той е много мило куче, много ориентирано към хората, много привързано и много игриво. Той има нужда да изпита живота, защото познава само развъдника. Днес изпращаме SOS за Урфе.“

Два дни по-рано фондацията беше публикувала снимка на Бардо, която целува друго спасено куче, като част от празничното си послание.

„🎄Всички екипи на фондация „Бриджит Бардо“ ви желаят Весела Коледа и весели празници“, гласеше надписът. „Благодаря ви за подкрепата! Грижете се за себе си, за любимите си хора и за домашните си любимци. 💕“

Фондацията, създадена от Бардо през 1986 г., след окончателното ѝ оттегляне от киното повече от десетилетие по-рано, публикува и второ видео след широко разпространената новина за смъртта ѝ.

„Фондация „Бриджит Бардо“ съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и президентка, Бриджит Бардо, световноизвестната актриса и певица, която избра да изостави престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на хуманното отношение към животните и своята фондация“, гласи надписът към видеото, показващо десетилетията ѝ, посветени на активизъм за правата на животните.

Фондацията не уточнява времето или мястото на смъртта ѝ. Още през октомври 2025 г. беше съобщено, че актрисата е претърпяла операция поради „сериозно заболяване“.

По данни на фондацията активната ѝ ангажираност в защита на животните започва още през 1962 г., когато Бардо се появява във френското телевизионно предаване „5 колони“, призовавайки за зашеметяване на животните преди клане. През 1977 г. тя дори пътува до арктическите ледени късове, за да помага на бебета тюлени и да се застъпва за защитата на уязвими видове.

„Фондация „Брижит Бардо“ желае да почете паметта на една изключителна жена, която даде всичко и пожертва всичко за един свят, по-уважаващ животните“, се казва още в почитта. „Нейното наследство живее чрез действията и кампаниите, които фондацията провежда със същата страст и непоколебима отдаденост към нейните идеали.“

Бриджит Бардо: Как се промени френската легенда през годините
11 снимки
Бриджит Бардо
Бриджит Бардо
Бриджит Бардо
Бриджит Бардо

Преди да посвети живота си на защитата на животните, Бардо започва кариерата си като модел и се появява на корицата на списание Elle през 1950 г., когато е едва на 15 години. Международна слава придобива с ролята си в противоречивия филм от 1956 г. „И Бог създаде жената“. По-късно участва и в редица емблематични ленти, включително „Луда по любов“ (1956), „Манила, момичето в бикини“ (1953), „Дългите зъби“, „Портретът на баща му“ и „Скъпа Бриджит“ (1965) с участието на Джеймс Стюарт.

Бриджит Бардо Защита на животните Фондация Бриджит Бардо Осиновяване на кучета Смърт на Бриджит Бардо Активизъм за животни Приют за животни Френска актриса Урфе доберман Социални мрежи
