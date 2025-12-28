Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

В последните си публикации в социалните мрежи, само ден преди смъртта си на 91-годишна възраст, Бриджит Бардо отправяше молба за намиране на постоянен дом за кучетата, настанени в нейния приют, пише PEOPLE.

Brigitte Bardot Advocates for Rescue Animals in Final Social Media Post 1 Day Before Her Death https://t.co/Ka0b6BTRdq — People (@people) December 28, 2025

В неделя, 28 декември, Фондацията за хуманно отношение и защита на животните „Бриджит Бардо“ обяви в изявление, споделено с френската информационна агенция AFP, че актрисата е починала.

Новината за кончината ѝ дойде само ден след като фондацията публикува видеоклип в Instagram с призив за осиновяване на млад доберман на име Урфе, който страда от тежък генерализиран артрит.

Във видеото френската филмова легенда е заснета да гали кучето, а надписът гласи: „Той е много мило куче, много ориентирано към хората, много привързано и много игриво. Той има нужда да изпита живота, защото познава само развъдника. Днес изпращаме SOS за Урфе.“

Два дни по-рано фондацията беше публикувала снимка на Бардо, която целува друго спасено куче, като част от празничното си послание.

„🎄Всички екипи на фондация „Бриджит Бардо“ ви желаят Весела Коледа и весели празници“, гласеше надписът. „Благодаря ви за подкрепата! Грижете се за себе си, за любимите си хора и за домашните си любимци. 💕“

Фондацията, създадена от Бардо през 1986 г., след окончателното ѝ оттегляне от киното повече от десетилетие по-рано, публикува и второ видео след широко разпространената новина за смъртта ѝ.

„Фондация „Бриджит Бардо“ съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и президентка, Бриджит Бардо, световноизвестната актриса и певица, която избра да изостави престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на хуманното отношение към животните и своята фондация“, гласи надписът към видеото, показващо десетилетията ѝ, посветени на активизъм за правата на животните.

Фондацията не уточнява времето или мястото на смъртта ѝ. Още през октомври 2025 г. беше съобщено, че актрисата е претърпяла операция поради „сериозно заболяване“.

По данни на фондацията активната ѝ ангажираност в защита на животните започва още през 1962 г., когато Бардо се появява във френското телевизионно предаване „5 колони“, призовавайки за зашеметяване на животните преди клане. През 1977 г. тя дори пътува до арктическите ледени късове, за да помага на бебета тюлени и да се застъпва за защитата на уязвими видове.

„Фондация „Брижит Бардо“ желае да почете паметта на една изключителна жена, която даде всичко и пожертва всичко за един свят, по-уважаващ животните“, се казва още в почитта. „Нейното наследство живее чрез действията и кампаниите, които фондацията провежда със същата страст и непоколебима отдаденост към нейните идеали.“

Преди да посвети живота си на защитата на животните, Бардо започва кариерата си като модел и се появява на корицата на списание Elle през 1950 г., когато е едва на 15 години. Международна слава придобива с ролята си в противоречивия филм от 1956 г. „И Бог създаде жената“. По-късно участва и в редица емблематични ленти, включително „Луда по любов“ (1956), „Манила, момичето в бикини“ (1953), „Дългите зъби“, „Портретът на баща му“ и „Скъпа Бриджит“ (1965) с участието на Джеймс Стюарт.