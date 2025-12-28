България

Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

28 декември 2025, 06:59
Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България
Източник: iStock/Guliver Images

П редупреждения от първа и втора степен - жълт и оранжев код е издаден за цялата страната, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е за силен вятър.

Оранжев код е обявен за 1 области на страната - София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Сливен, Ловеч, Габрово, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Във всички останали области предупреждението е от първа степен - жълт код.

Източник: НИМХ

Съветите на НИМХ при опасно силен вятър 

 

При жълт код за вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

При оранжев код за вятър бъдете готови за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ главно над Северна и Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между -3 и 2 градуса, в София – около -2 градуса. 

В неделя

ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд – между 2 и 7 градуса, в София – около 3 градуса. Атмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

Източник: iStock/GettyImages

Над планините

облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около -5 градуса, на 2000 метра – около -7 градуса.

Над Черноморието

ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 8-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 18 мин. и залязва в 2 ч. на 29 декември. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

Новата седмица

ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между -5 и 0 градуса, а максималните – между 2 и 7 градуса.

Във вторник

повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще са предимно между 5 и 10 градуса.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Peugeot се прави на интересен с квадратен волан

Peugeot се прави на интересен с квадратен волан

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 2 дни

Виц на деня

Празниците доказват, че апетитът няма граници.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-необикновените къщи по света, които очароват туристите

Най-необикновените къщи по света, които очароват туристите

Любопитно Преди 58 минути

Танцуваща къща, Крива къща, Сграда с кошници, Сграда „Горска спирала“ , Фюзелажна къща на Boeing 727 са част от шедьоврите, често пренебрегващи прави ъгли и познати форми, които се превръщат в задължителни атракции за туристите

5 духовни причини, поради които виждате змии в сънищата си

5 духовни причини, поради които виждате змии в сънищата си

Любопитно Преди 1 час

В различни култури – от хиндуизма до тези на коренните американци – змията винаги е била същество с дълбоко духовно значение, символизиращо всичко – от трансформация и прераждане до скрити страхове

Дъщерята на Гордън Рамзи се омъжи за олимпиеца Адам Пийти

Дъщерята на Гордън Рамзи се омъжи за олимпиеца Адам Пийти

Любопитно Преди 10 часа

Дъщерята на Гордън Рамзи – Холи, се омъжи за олимпийския шампион по плуване Адам Пийти на церемония в абатството Бат, сред известни гости като семейство Бекъм, а самият Рамзи я отведе до олтара и сподели, че „не би могъл да бъде по-горд баща“

Зимна буря удари Швеция: Мъж загина, 40 000 домакинства са без ток

Зимна буря удари Швеция: Мъж загина, 40 000 домакинства са без ток

Свят Преди 10 часа

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми

Зеленски пристигна в Канада

Зеленски пристигна в Канада

Свят Преди 11 часа

Украинският президент ще се срещне с министър-председателя на страната Марк Карни

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

България Преди 11 часа

Преглед на ключовите събития, белязали страната през изминалата година

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Свят Преди 12 часа

По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожска област и Мирноград в Донецка област

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „куисмойс“ – ето как започна всичко

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „куисмойс“ – ето как започна всичко

Любопитно Преди 13 часа

Четири години след коледния си гаф в Белия дом, Камила Кабело отново става хит заради необичайното произнасяне на „Коледа“ – "куисмойс", превърнало се в интернет феномен, който певицата вече приема с чувство за хумор

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

Любопитно Преди 13 часа

Доли Партън, израснала в бедност и самота, намира любов в лицето на Карл Дийн – мъж, далеч от блясъка на шоубизнеса, с когото изгражда необичаен, но устойчив брак, докато тя превръща таланта си в световна слава и наследство

Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван

Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван

Свят Преди 13 часа

Към момента няма информация за пострадали или разрушения и не е обявена заплаха от цунами

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

Любопитно Преди 14 часа

Хотел „Рюгьонг“ в Пхенян е най-високата сграда в Северна Корея – 150 етажа и 330 метра височина, а пирамидалната му форма е позната на целия свят като символ на незавършените амбиции на страната

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

България Преди 15 часа

"Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага", написа кметът на София във Facebook

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Любопитно Преди 15 часа

Коледа крие много изненади: от езическите корени на елхата и имела, през забраната ѝ в Англия и месните пайове с кайма, до факта, че Дядо Коледа не е червен заради Coca-Cola, а Jingle Bells не е коледна песен и звучи от космоса

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Любопитно Преди 15 часа

Град Бари претендира, че останките на брадатия старец са били погребани под църквата, която носи неговото име

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

България Преди 15 часа

Експерт от НЗОК разяснява за смяната на личен лекар, направленията и таксите

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Свят Преди 16 часа

Цената на благородния метал се повиши с повече от две трети и общо 52 пъти обнови историческия си максимум, като стойността за първи път надхвърли границата от 4500 долара

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Силен вятър в неделя

sinoptik.bg
1

Къде можем да караме ски по празниците

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 декември, неделя

Edna.bg

Голям проблем надвисна над ЦСКА

Gong.bg

Вижте първите минути на новото попълнение в ЦСКА (видео)

Gong.bg

Силен вятър в неделя

Nova.bg

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп днес

Nova.bg