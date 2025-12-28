Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

П редупреждения от първа и втора степен - жълт и оранжев код е издаден за цялата страната, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е за силен вятър.

Оранжев код е обявен за 1 области на страната - София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Сливен, Ловеч, Габрово, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Във всички останали области предупреждението е от първа степен - жълт код.

Източник: НИМХ

Съветите на НИМХ при опасно силен вятър

При жълт код за вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

При оранжев код за вятър бъдете готови за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ главно над Северна и Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между -3 и 2 градуса, в София – около -2 градуса.

В неделя

ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд – между 2 и 7 градуса, в София – около 3 градуса. Атмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

Източник: iStock/GettyImages

Над планините

облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около -5 градуса, на 2000 метра – около -7 градуса.

Над Черноморието

ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 8-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 18 мин. и залязва в 2 ч. на 29 декември. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

Новата седмица

ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между -5 и 0 градуса, а максималните – между 2 и 7 градуса.

Във вторник

повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще са предимно между 5 и 10 градуса.