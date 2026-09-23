Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

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Л идерът на ДПС Делян Пеевски категорично отхвърли твърденията за връзки между него или семейството му и фирми, занимаващи се с мантинели. Той заяви, че не се притеснява от проверки и е готов да застане зад всяка своя дума по темата.

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

„Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки“, подчерта Пеевски. По думите му нито той, нито негови близки имат отношение към въпросните дружества, включително във връзка с твърденията за полети. Той определи разпространяваната информация като „лъжи“.

Заради обществения интерес лидерът на ДПС изрази очакване Националната агенция за приходите да приключи проверката във възможно най-кратките законови срокове и резултатите от нея да бъдат оповестени. Пеевски посочи още, че през последните повече от 15 години е бил проверяван от различни институции и служби, включително по време на служебните правителства на Румен Радев, предаде NOVA.

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

В позицията си той коментира и действията на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пеевски заяви, че ги „адмирира“, но настоя със същата активност да бъдат проверени и публично разпространените данни и твърдения за корупция във висшите редици на "Прогресивна България". Лидерът на ДПС отправи и обвинение, че МВР се използва като инструмент срещу политическите опоненти на партията на Демерджиев. Според него досегашните действия на вътрешното ведомство подкрепят тази негова теза.

Пеевски засегна и публично изнесената информация за 411 имота, за които твърди, че са придобити от Демерджиев и неговото семейство. По думите му по този въпрос липсва реакция. Той заяви, че ДПС ще продължи да предоставя на институциите и обществеността данни, които според партията поставят въпроси около имущественото състояние на министъра.

До реакцията на Пеевски се стигна, след като вътрешният министър Иван Демерджиев сезира Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени разходи за самолетни полети, свързани с лидера на ДПС. По данни на МВР става въпрос за 36 фактури на обща стойност около 5 млн. евро.

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От НАП се очаква да установи реалния размер и периода на плащанията, произхода на средствата и дали направените разходи съответстват на декларираните доходи и имуществото. Проверката трябва да изясни и дали полетите са плащани лично от Пеевски, или от трети лица.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Повод за сигнала са публични думи на Пеевски, че той и семейството му са платили полетите и разполагат с документи за всички направени разходи.