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Посланикът на България в ОАЕ Иван Йорданов се срещна в МВнР със зам.-министъра

Разговорът е проведена по указание на външния министър Велислава Петрова

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 41 минути / 23 септември 2026, 13:53
Посланикът на България в ОАЕ Иван Йорданов се срещна в МВнР със зам.-министъра
Източник: Министерство на външните работи/Архив

В Министерството на външните работи се състоя среща с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това съобщиха от ведомството.

Посланикът в ОАЕ Иван Йорданов се върна в България

Срещата е проведена по указание на министъра на външните работи Велислава Петрова от заместник-министъра Христо Полендаков. Петрова е в Ню Йорк, където участва в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

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Вчера Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланика ни в ОАЕ. Повод за това стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Радев поиска спешно отзоваване на посланика ни в ОАЕ

По думите му дружество, което плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Външният министър Велислава Петрова заяви, че е разпоредила проверка по случая. Тя уточни, че проверката ще бъде извършена на място, а не само документално.

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По думите ѝ това означава, че екип на Министерството на външните работи ще трябва да посети ОАЕ.

Петрова посочи, че проверката се очаква да бъде извършена през следващите няколко седмици.

Премиерът Румен Радев коментира казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията за посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов. Премиерът бе запитан направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланика ни в ОАЕ, а Радев в качеството си на президент е подписал указа.

По думите на премиера „проверки до такава степен кой е бащата и с какво се занимава, няма как да се прави“.

„Това, което установихме, е силно смущаващо. Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат, имахме покана от президента на ОАЕ за посещение там. Имахме амбиция да проведем голям бизнес форум. Посланикът, чийто мандат бе изтекъл, си беше вече в София и ми сподели, че не може да стане такъв форум, защото според порядките в тази държава трябва да има лична среща между мен и президента и едва при спечелване на доверието можем да правим форум“, заяви Радев.

Премиерът също така допълни, че е „поискал да разбера какви български дипломатически представители работят в тази страна“ и обясни, че не е знаел, че по това време самолетът вече е бил закупен.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Трифонов    
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