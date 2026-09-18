Пеевски отговори на Демерджиев: Това са измислици, ще сезирам прокуратурата

Л идерът на ДПС Делян Пеевски отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите и обяви, че ще сезира прокуратурата "за всичко, за което бях набеден".

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

В кулоарите на Народното събрание Пеевски категорично заяви, че той и неговото семейство плащат самолетните му полети и подчерта, че има документи за всичко.

“Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки", каза той, цитиран от NOVA.

Пеевски определи твърденията на вътрешния министър като "измислици".

По отношение на мерките на кабинета срещу високите цени на горивата Пеевски посочи: "Ще видим когато се случат, според мен не са достатъчни. Но нека видим ефекта и хората ще кажат мнението си".