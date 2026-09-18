Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Слънчев петък с температури до 31°, дъждове в края на седмицата

Румен Радев свика Съвета за сигурност: България очаква повече от 10 антидрон системи по механизма SAFE

Aкцизът на пропан-бутана пада, държавата отпуска над 300 млн. евро за мерки заради скъпите горива

Как да се подобри дисциплината в час: МОН представя предложения за мерки

„Имам малко дете, което има нужда от мен“: Симона Радева поиска по-лека присъда

С редства от обществени поръчки за доставка на мантинели са били отклонявани към дружество без реална дейност, което впоследствие е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.

Пеевски отговори на Демерджиев: Това са измислици, ще сезирам прокуратурата

По думите му четири дружества са били основно ангажирани с доставките на мантинели. Те са получили значителен обем обществени поръчки, като договорите им са били индексирани с над 150 млн. евро.

„Част от генерираните средства се отклоняват към дружество без никаква дейност, което ние наричаме „дружество касичка“. Това „дружество касичка“ генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски. Стойността на полетите е над 5 млн. евро“, заяви Демерджиев.

Той обясни, че според установеното от институциите средствата са преминавали през дружеството, след което са били използвани за покриване на разходи за полети.

Проверка на обществените поръчки

Темата с доставките на мантинели е попаднала във фокуса на институциите, след като са започнали проверки на обществените поръчки в сектора.

Според Демерджиев четирите дружества имат връзки, които водят към политически фигури и към български дипломатически представител.

Междувременно премиерът Румен Радев заяви, че държавата ще анализира и ревизира знакови и компрометирани обществени поръчки, както и вътрешноведомствени трансфери.

Ще бъдат проверявани и подставени лица, чрез които според премиера често се извършват действия, без да бъдат извършвани пряко от лицата, които стоят зад тях.

Правителството обяви действия срещу корупцията

На брифинга в Министерския съвет участваха премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, председателят на ДАНС Пламен Тончев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов.

Представени бяха предприети от институциите действия, свързани с проверката на обществени поръчки, финансови трансфери и лица, за които има данни за участие в потенциални корупционни схеми.

Радев заяви, че целта е да бъдат проверени механизмите, чрез които публични средства могат да бъдат пренасочвани, включително чрез свързани дружества и подставени лица.