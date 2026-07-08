България

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

„Големият въпрос е как човек, санкциониран по закона „Магнитски“, плаща за тези полети, заяви Иван Демерджиев

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 11:34
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М инистерството на вътрешните работи извършва проверки по случая с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, като основен фокус са собствеността на използвания самолет и произходът на средствата за плащанията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който подчерта, че съществуват редица „интересни обстоятелства“, които изискват отговор.

Демерджиев: Частните полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество

„Има случаи, в които един и същ частен самолет се ползва основно от Делян Пеевски. Ще изясним дали този самолет не е негов“, коментира Демерджиев, цитиран от NOVA. Според него големият въпрос е как политик, чиято кариера започва като младежки лидер на НДСВ, разполага с ресурс да заплати над 180 полета с частен самолет и как лице, санкционирано по глобалния закон „Магнитски“, извършва тези плащания.

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Министърът обърна внимание и на опитите фокусът на общественото внимание да бъде изместен. „Прави се опит фокусът да се измести основно към Десислава Атанасова, а големите въпроси са други“, заяви той. Според dariknews.bg, Демерджиев смята, че има готовност Атанасова да бъде „жертвана“ като „косвена жертва в случая“.

Проверката засяга и лицата, придружавали Пеевски, както и потенциални връзки с активи от фалиралата КТБ. „Възниква въпросът дали адвокат, придружавал Пеевски, не представлява дружества, придобили активи от КТБ, и дали има връзка между плащанията за част от полетите и придобиването на тези активи“, посочи вътрешният министър. По думите му тече и проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“.

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По повод сигналите по темата, изпратени от ДПС до Европол и Интерпол, Демерджиев коментира, че не го притесняват. „Сигналите показват нещо много ясно – след като знаят от кои системи и каква информация е добита, очевидно отговорите, които се търсят, са неудобни“, каза той.

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В заключение министърът подчерта, че проверките не са насочени към конкретна личност. „Случаят ще бъде изяснен изцяло. Големият въпрос не е защо се проверява Пеевски, а защо години наред никой не дръзна да го проверява. Не само Пеевски, а всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това“, категоричен бе Иван Демерджиев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, DarikNews.bg    
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