Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

Я сно ще кажа - ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, до които ще доведе всичко това ще са тежки. Това казва във видео в TikTok лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.
"Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат", коментира Борисов.
"И без петел ще съмне": Асен Василев отговори на Бойко Борисов
"Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.
