Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка, каза лидерът на ГЕРБ

17 декември 2025, 12:40

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство
Народното събрание разглежда редовния Бюджет за 2026
Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС
Удължителният бюджет - основна тема на консултацията на "БСП-Обединена левица" при президента Радев
Васил Терзиев за случая в 138-о СУ: Недопустимо посегателство върху децата в училище
Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците

Я сно ще кажа - ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, до които ще доведе всичко това ще са тежки. Това казва във видео в TikTok лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат", коментира Борисов.

"Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

СДВР предотврати огромна имотна измама в София
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

