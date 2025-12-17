Бойко Борисов за цената на удължения бюджет: Последиците ще са тежки

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Я сно ще кажа - ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, до които ще доведе всичко това ще са тежки. Това казва във видео в TikTok лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

"Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат", коментира Борисов.

"И без петел ще съмне": Асен Василев отговори на Бойко Борисов

"Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.